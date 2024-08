W niedzielny wieczór w serwisie X pojawiło się nagranie z Campusu Polska Przyszłości - społeczno-politycznego wydarzenia, który jest inicjatywą Rafała Trzaskowskiego. Na filmiku widać, jak podczas silent disco - rodzaju dyskoteki, której uczestnicy słuchają muzyki przez słuchawki - uczestnicy zabawy śpiewają "j...ć PiS", hasło przedstawiane czasem jako osiem gwiazdek.

Wideo opublikował, a następnie usunął Mikołaj Wasiewicz, radny warszawskiej dzielnicy Wawer z ramienia KO. Mimo to rozniosło się ono po sieci, wzbudzając oburzenie m.in. polityków prawicy.

Zdaniem Sebastiana Kalety "Rafał Trzaskowski formatuje swoich zwolenników na hejterskie bojówki". "Imprezą dyryguje Sławomir Nitras, który w poprzednich latach na tym campusie mówił o opiłowywaniu katolików. Teraz nie dziwi dlaczego Niemcy tak mocno inwestują w ten projekt" - uznał polityk Suwerennej Polski.

Osiem gwiazdek na Campus Polska. Oburzenie w PiS. "Imprezą dyryguje Nitras"

Jak dodał Kaleta, "zdziczenie i sprowadzanie sporu politycznego do ośmiu gwiazdek to jest ich cel, który niestety osiągają". "Mimo wszystko przykro się patrzy na to, że szkolona przez Trzaskowskiego młodzieżówka, aspirująca do bycia w przyszłości elitą polityczną, prezentuje taki poziom" - ocenił były wiceminister sprawiedliwości.

Z kolei według europosła PiS Tobiasza Bocheńskiego "w ogóle nie dziwi mnie fakt, że na Campusie Trzaskowskiego odbyła się impreza pod znakiem ośmiu gwiazdek". "Od dawna wiadomo, że prawdziwą twarzą uśmiechniętej Polski jest fałszywe poczucie wyższości, arogancja i wulgarność. Całe to imprezowe zdarzenie skłania do przemyśleń i działań" - skomentował.

Stwierdził, iż "salonowi udało się przekonać młodych, że zarówno prawica, jak i postawy patriotyczne są obciachowi". "Że osiem gwiazdek to coś fajnego i modnego z czym można się obnosić. Naszym zadaniem jest ten stan zmienić i zaproponować nowe postawy, by przełamać sztucznie wygenerowane stereotypy. Ostatnią rzeczą jakiej potrzeba to obrażanie się na młodych" - skwitował Bocheński.

Nagranie z Campus Polska. Wiceminister: Trzeba łagodzić spór polityczny

"Zero zdziwienia. DJ Nitras i DJ Szłapka pokazali co mają do zaoferowania młodzieży" - przekazał natomiast szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

O sprawę nagrania w poniedziałkowym "Graffiti" pytana była wiceminister ds. europejskich Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W rozmowie z Marcinem Fijołkiem przyznała, że nie widziała jeszcze filmu, lecz podkreśliła, że "przykład zawsze idzie z góry".

- Im bardziej załagodzimy spór polityczny i o ważnych sprawach będziemy rozmawiać w spokojnym tonie, mniejsze będą emocje społeczne - zauważyła.

Campus Polska Przyszłości? Czym jest projekt Rafała Trzaskowskiego

W niedzielę na Campus Polska odbywał się panel pt. "Współczesny wymiar empatii", na którym jedną z prelegentek była posłanka KO Kamila Gasiuk–Pihowicz. Polityczka wyznała, że postanowiła rozpocząć karierę polityczną, aby zyskać większą sprawczość. Jak przyznała, nie spodziewała się tak dużej skali hejtu w polityce.

- Każdego dnia mierzymy się z hejtem przy którym nazwanie mnie myszką agresorką to jest uroczy komplement, który przyjmuję z satysfakcją - stwierdziła. Dodała również, że obecny świat polityki jest pozbawiony empatii oraz pełen agresji - co należałoby zmienić.

Campus Polska Przyszłości to flagowa inicjatywa Rafała Trzaskowskiego adresowana do młodych. Wydarzenie jak co roku odbywa się w Olsztynie, tym razem w dniach 23-29 sierpnia. Jest to festiwal społeczno-polityczny, podczas którego można wziąć udział w wielu debatach, spotkaniach z politykami, społecznikami i ludźmi kultury oraz warsztatach tematycznych.

"To przestrzeń dialogu i spotkań stworzona dla aktywnych, młodych ludzi chcących mieć wpływ na przyszłość swojego kraju. Zapraszamy wszystkich, którym zależy na przyszłości Polski, niezależnie od doświadczenia, poglądów czy pochodzenia" - czytamy w opisie wydarzenia.

