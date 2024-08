W przyszłym roku rozpocznie się polska prezydencja w Radzie UE. - To okazja do promocji regionów, ale przede wszystkim to twarda polityka. To my niejako sterujemy ruchem, jako prezydencja - podkreśliła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jej zdaniem Polska przejmie prezydencję w szczególnym czasie w historii, tuż po wyborach prezydenckich w USA i po ukonstytuowaniu się nowej Komisji Europejskiej.

- Będziemy sterować tym ruchem po ogromnym resecie, szczególnie że teraz prezydencją sterują Węgry. Vicotr Orban pokazał, jak można wykorzystać tę prezydencję - dodała.

Jak wskazała, Polska prezydencja będzie skupiała się na bezpieczeństwie. - Priorytetem Polski będzie szeroko rozumiane bezpieczeństwo w sześciu dziedzinach. To jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo militarne, o tym chyba mówimy najwięcej. Pan premier Tusk mówił i o Tarczy Wschód i o tej Żelaznej Kopule, czyli systemie bezpieczeństwa powietrznego nad Europą. Bezpieczeństwo militarne jest oczywiście wewnątrz Unii Europejskiej trudnym tematem, bo sprawy bezpieczeństwa nie są sprawą traktatowo w kompetencjach unii, ale mamy wspólny element, chociażby w dziedzinie wspólnego rynku, czyli przemysł obronny - powiedziała.

Kolejnym elementem będzie bezpieczeństwo energetyczne. - Tutaj dwa priorytety: dalsze uniezależnienie się od zewnętrznych źródeł energii, ale też polityka klimatyczna, która realizowana jest bez szkody dla obywateli - podkreśliła. Zapewniła, że rząd będzie robił wszystko, by wprowadzenie przepisów ETS było jak najmniej odczuwalne dla polskiego społeczeństwa. Jako przykład wskazała zapowiedź minister Pełczyńskiej-Nałęcz, która zapowiadała, że nie będzie podatku od samochodów spalinowych, a dopłaty do aut elektrycznych.

Trzecim priorytetem będzie bezpieczeństwo ekonomiczne, gospodarcze. - Tutaj mówimy o konkurencyjności UE jako całości, ale też z uwzględnieniem polskiej przedsiębiorczości - wyjaśniła. Kolejnymi sprawami, którymi będzie zajmować się Polska to bezpieczeństwo informacyjne, żywnościowe - czyli przyszłość rolnictwa oraz bezpieczeństwo zdrowotne. Bardzo ważną kwestią będzie również negocjacja unijnego budżetu na kolejne siedem lat.

Kilka tygodni temu prezydent Andrzej Duda wysłał do premier list, w którym apelował, by zorganizować dwa szczyty unijne: Unia-Ukraina oraz Unia-Stany Zjednoczone. - Ostateczną decyzję podejmuje nowy szef Rady UE i wtedy w grudniu pojawi się ten finalny kalendarz polskiej prezydencji. To, co dzisiaj mamy zaplanowane na terytorium Polski to 23 rady nieformalne, czyli spotkania ministrów i blisko 400 wydarzeń towarzyszących, spotkań, eksperckich, urzędniczych, natomiast jeśli chodzi o szczyty zagraniczne, to te decyzje przed nami - odpowiedziała sekretarz stanu.

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał również o to, czy będą symbole polskiej prezydencji. - Oczywiście, będzie logo polskiej prezydencji, jest już wybrane, ale jest objęte ścisłą tajemnicą. Tylko pięć osób w kraju wie, jakie będzie. Będziemy je pokazywać w połowie grudnia. Jeśli chodzi o upominki to rozpisaliśmy konkurs wspólnie z Agencją Wzornictwa Przemysłowego. Ten konkurs jest już rozstrzygnięty, wiadomo kto z młodych artystów go wygrał. To będzie prezydencja szerokiego dialogu - powiedziała.

Wiceminister wskazała również na koszta polskiej prezydencji. - Budżet na przyszły rok to jest 415 milionów złotych. To jest dokładnie taka kwoto, jaka była w 2011 roku, a przypomnę, że minęło 14 lat i ogromna inflacja. Także będzie to skromniejsza prezydencja. Będzie mniej wystawna, dużo mniej kolacji, dużo mniej takiej oprawy, mocno ograniczyliśmy program kulturalny - zaznaczyła.

