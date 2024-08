Pani Ramona 7 lat temu poznała pana Krzysztofa na imprezie u znajomego. Przedstawił się jako prawnik. Kobieta zakochała się i już po 3 miesiącach znajomości wzięła z nim ślub. Twierdzi, że dopiero wówczas dowiedziała się o kryminalnej przeszłości męża.

- Bardzo się kamuflował, udawał, że dla dzieci moich jest dobry, późnej okazało się, że tak nie jest. Pojawiła się przemoc psychiczna i fizyczna. On siedział 6 lat w psychiatryku i 10 lat za kradzieże, rozboje z bronią na pocztę oraz był zamieszany w zabójstwo. Napadł z kolegami na Włocha, którego jeden z kolegów zabił - mówi pani Ramona.

Walczy opiekę nad córką. Mąż znęcał się nad nią psychicznie

- Z początku zapowiadało się dobrze, jak córka urodziła wnuczkę, zaczął się koszmar, gehenna - dodaje Beata Lewandowicz, mama pani Ramony.

Małżeństwo zamieszkało w Knurowie koło Gliwic. Kilka miesięcy później urodziła się córka Maja. Pani Ramona twierdzi, że wówczas pojawiła się przemoc. Krzysztof N. miał znęcać się nad dwojgiem dzieci pani Ramony z poprzedniego małżeństwa. Chciała wielokrotnie odejść, ale się bała.

- Zaczął się znęcać. Trzy miesiące po urodzeniu dziecka wywiózł mnie w bagażniku do lasu. Bił mnie. Szarpał za włosy, groził, że zabije, przyłożył nóż do gardła - opowiada pani Ramona.

- Często jak był agresywny, to robiliśmy wszystko, żeby go unikać. Bałam się go, jak był wkurzony. Był agresywny i nas bił - mówią Kinga i Seweryn, dzieci pani Ramony z pierwszego małżeństwa.

Kiedy kobieta zdecydowała się pójść na komisariat, Krzysztof N. zabrał córkę i uciekł do swoich rodziców, mieszkających w Siewierzu. Pani Ramona twierdzi, że wówczas w domu znalazła ostrą amunicję. Powiadomiła o tym śledczych. Prosiła też o pomoc urzędników, ale bezskutecznie. Złożyła więc pozew do sądu. Wówczas sprawę widzeń dziecka połączono z toczącym się postępowaniem rozwodowym.

- Pani sędzia napisała, że córka jest tam od roku i do rozstrzygnięcia ma przebywać u ojca. Wyznaczyła kontakty ze mną od piątku do niedzieli w pierwszy i trzeci weekend w miesiącu. Nie mam możliwości odebrać córki z przedszkola - tłumaczy pani Ramona.

- Podaje się za niezależnego dziennikarza. On reprezentuje jeden z kanałów, które mają na celu uprzykrzanie urzędników w intrenecie. Są to kanały patostreamerskie, gdzie można za 100 zł kupić legitymację prasową. Ta legitymacja służy, by załatwiać własne sprawy - mówi Renata Cius-Rassek, dziennikarka Faktu.

Zastraszanie i groźby w stronę dziennikarzy

- Jest to osoba wysoce niebezpieczna, która posługuje się agresją, manipulacją, nie tylko w stosunku do najbliższych, ale i do urzędników. Jego obecność w procesie wychowawczym jest jakimś absurdem - ocenia Karolina Krupa-Gaweł z Biura Obrony Praw Dziecka.

Pani Ramona od półtora roku nie widziała córki. Jedziemy z nią na spotkanie z dzieckiem w terminie wyznaczonym przez sąd. Na bramie i furtce widzimy pozakładane łańcuchy. Brak jest dzwonka lub domofonu. Sytuacja powtarza się notorycznie.

- Interwencja będzie u nas odnotowana. I sąd się do nas zgłosi - mówią policjanci, którzy pojawili się na miejscu.

- Byłam wcześniej z policją prosiłam, żeby oddał dziecko, prosiłam MOPS. Przez to pracownicy MOPS byli szykanowani w internecie. On zgłosił, że znęcają się nad swoimi dziećmi. Wszyscy, którzy chcą pomóc, zaraz mają jakieś sprawy zakładane, w internecie są opisywani - opowiada pani Ramona.

- Potrafi zastraszyć urzędników po burmistrza. On się uznał dziennikarzem niezależnym. Podawał nieprawdziwe informacje o pracownicach MOPS w Siewierzu. Na skutek czego zostały wszczęte procedury niebieskiej karty kobietom. Z automatu postępowanie wszczęto, a on w internecie podawał, że patologia w MOPS. Okazało się, że to nie jest prawda - wspomina Renata Cius-Rassek, dziennikarka Faktu.

Kilka godzin później ekipa "Interwencji" usiłowała porozmawiać z Krzysztofem N. Mimo, że mężczyzna nie wyszedł do dziennikarzy, upublicznił wizytę w internecie, sugerując, że złamano prawo. Kiedy dziennikarze zatelefonowali na jego komórkę, rzucił słuchawką. Kolejnych polaczeń już nie odbierał.

- Nie można w żaden sposób panów zachowania identyfikować z przestępstwem. W żaden sposób wasze zachowanie nie wyczerpywało znamion przestępstwa. Jeżeli staliście w miejscu publicznym, nie chcieliście się przedostać na posesję, to ciężko mówić, że naruszyliście prawo - ocenia prawnik dr Aleksandra Cempura.

- On nagrywał również nasze spotkanie, ale nie upublicznił części dotyczącej jego osoby. Zapytał wprost: czy pani jest lesbijką. I to wystarczyło mu po to, żeby przekuć to, że on pyta dziennikarkę o orientację seksualną - opowiada Renata Cius-Rassek, dziennikarka Faktu.

Brak interwencji. Urzędnicy zastraszeni

Pani Ramona twierdzi, że wszyscy boją się Krzysztofa N. Tak zareagował burmistrz Siewierza na pytanie o mężczyznę, który pomawia i publicznie szkaluje jego urzędników.

Wizyta w urzędzie miasta Siewierz, rozmowa z Burmistrzem.

- Nie, dziękuje. Ja na temat pana N. nie będę rozmawiał.

- Czego się obawiacie?

- Nie obawiam się, nie rozmawiam na temat pana N.

- A dlaczego?

- Bo nie. Rzecznik prasowy ma szerszą wiedzę. Dziękuję za rozmowę.

- Jak się pan odniesie do zarzutów przeciwko urzędnikom?

- Dziękuję.

"Wszelkie informacje dotyczące spraw prowadzonych w przestrzeni publicznej mają charakter szczególnie wrażliwy i ze względu na dobra osobiste zaangażowanych i ich prawo do prywatności, proszę o uszanowanie decyzji o powstrzymaniu się od udzielania komentarzy na ich temat" - brzmi treść oświadczenia rzecznika urzędu miasta Siewierz.

- Chciałabym odzyskać córkę, brakuje mi jej. W grudniu będą dwa lata, jak dziecka nie widzę - podsumowuje pani Ramona.

Artur Borzęcki/ aba / "Interwencja"