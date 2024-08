Piosenka o PiS na Campus Polska. Minister "żałuje, że tak się stało"

- To była dyskoteka po 23:00 - powiedział Sławomir Nitras, odnosząc się do imprezy na Campusie Polska Przyszłości. Podczas silent disco puszczono niecenzuralną piosenkę o PiS z hasłem przedstawianym ośmioma gwiazdkami. Minister sportu był na tej dyskotece i w rozmowie z mediami przekazał, iż "żałuje, że to się stało".

- To jest festiwal, to są młodzi ludzie. To była dyskoteka po 23 - powiedział Sławomir Nitras, komentując imprezę na Campusie Polska Przyszłości, gdzie puszczano i puszczono niecenzuralną piosenkę o PiS.

Jak dodał, nie wie, "co było wtedy puszczane na słuchawkach". - Ja wtedy nie słuchałem - dodał minister sportu, przekazując, że gdy tylko dowiedział się, "co było grane", poprosił, aby tego "nie robić". - Choć to nie było wydarzenie organizowane przez nas - uściślił.

Podkreślił, iż "żałuje, że to się stało". - Ale rozumiem emocje - podsumował.

Piosenka o PiS na Campus Polska. Opozycja oburzona. "Dyryguje Sławomir Nitras"

Na Campus Polska zorganizowano dyskotekę i puszczono niecenzuralną piosenkę o PiS, w której motywem przewodnim jest hasło zapisywane jako osiem gwiazdek.

Wideo opublikował, a następnie usunął Mikołaj Wasiewicz, radny warszawskiej dzielnicy Wawer z ramienia KO. Mimo to rozniosło się ono po sieci, wzbudzając oburzenie m.in. polityków prawicy.

Zdaniem Sebastiana Kalety "Rafał Trzaskowski formatuje swoich zwolenników na hejterskie bojówki". "Imprezą dyryguje Sławomir Nitras, który w poprzednich latach na tym campusie mówił o opiłowywaniu katolików. Teraz nie dziwi dlaczego Niemcy tak mocno inwestują w ten projekt" - uznał polityk Suwerennej Polski.

"Zero zdziwienia. DJ Nitras i DJ Szłapka pokazali co mają do zaoferowania młodzieży" - przekazał natomiast szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

ZOBACZ: Wulgarne hasło o PiS na Campus Polska. "Impreza pod znakiem ośmiu gwiazdek"

Campus Polska Przyszłości to flagowa inicjatywa Rafała Trzaskowskiego adresowana do młodych. Wydarzenie jak co roku odbywa się w Olsztynie, tym razem w dniach 23-29 sierpnia.

Jest to festiwal społeczno-polityczny, podczas którego można wziąć udział w wielu debatach, spotkaniach z politykami, społecznikami i ludźmi kultury oraz warsztatach tematycznych.

"To przestrzeń dialogu i spotkań stworzona dla aktywnych, młodych ludzi chcących mieć wpływ na przyszłość swojego kraju. Zapraszamy wszystkich, którym zależy na przyszłości Polski, niezależnie od doświadczenia, poglądów czy pochodzenia" - czytamy w opisie wydarzenia.