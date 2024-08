Nie ma żadnego powodu, dla którego odzywamy się tak do kobiety. Co pan mówi w ogóle? To jest kobieta, ja wiem, że przeciwniczka polityczna, ale tak się nie mówi. Po prostu! - powiedział Grzegorz Jankowski, odnosząc się do wypowiedzi posła Polski 2050. - Chyba odleciała w kosmos - stwierdził Sławomir Ćwik w programie Punkt widzenia w Polsat News.

Gośćmi poniedziałkowego programu Punkt widzenia były posłanki PiS Olga Semeniuk-Patkowska, reprezentująca Koalicje Obywatelską Karolina Pawliczak oraz Sławomir Ćwik z Polski 2050. Dyskusja dotyczyła informacji o wleceniu na terytorium Polski nieznanego obiektu powietrznego.

ZOBACZ: Tajemniczy obiekt znad Ukrainy. Przeleciał nad Polską 25 kilometrów

- Był on potwierdzony radiolokacyjne przez co najmniej trzy stacje - przekazał w poniedziałek generał dywizji Maciej Klisz, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Do zdarzenia doszło o godz. 6:43. - Obiekt prawdopodobnie wszedł w przestrzeń Polski, zanikł po około 25 kilometrach (lotu - red.) na terytorium Polski - dodał.

Gorąca dyskusja w studiu Polsat News. "To jest skandal"

Prowadzący Grzegorz Jankowski zapytał gości o procedury związane z podobnym zagrożeniem: jak państwo polskie powinno reagować. - Powinien być stworzony odpowiedni system reagowania. Wojskowi muszą być wysłuchani przez polityków - stwierdziła Semeniuk-Patkowska.

- Dzisiaj znowu wojsko i polityka zbrojeniowa schodzi na dalszy plan. Za naszych rządów PiS było krytykowane za wzmacnianie granicy - mówiła.

ZOBACZ: Tajemniczy obiekt nad Polską. "Od tego są procedury"

Słowa posłanki PiS spotkały się z ostrą krytyką Sławomira Ćwika. - Dziwię się wypowiedziom pani poseł Patkowskiej. Ale odnoszę wrażenie, że może zbyt długo była przewodniczącą rady Polskiej Agencji Kosmicznej, bo odleciała chyba w kosmos... - odparł polityk Polski 2050 Szymona Hołowni.

- Nie powinien przeprosić za to chamstwo? To jest chamstwo na najniższym poziomie - wtrąciła z oburzeniem Olga Semeniuk-Patkowska.

- Panie pośle, upominam pana. To słowa poniżej krytyki. Przeprosi pan? - zareagował Grzegorz Jankowski.

- Tak, przepraszam, ponieważ to rzeczywiście złe słowa. Ale użyłem takiego sformułowania, ponieważ pani poseł bezczelnie stwierdziła, że wojsko nic nie robi i nie ma żadnych procedur - odparł Sławomir Ćwik. - Nic takiego nie powiedziałam - dodała poseł Semeniuk-Patkowska.

Wideo. Sławomir Ćwik o poseł Semeniuk Patkowskiej: Chyba odleciała w kosmos

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Awantura w Polsat News. Dziennikarz z apelem do polityków

Po kilku minutach ostrej wymiany poglądów Grzegorz Jankowski wrócił raz jeszcze do budzącej kontrowersje wypowiedzi polityka Polski 2050. - Jeszcze raz upominam pana posła Ćwika. Z tym odlotem to była delikatnie mówiąc przesada - powiedział dziennikarz Polsat News.

Poseł koalicji rządzącej próbował się bronić. - Zaraz wyjaśnię dlaczego - powiedział Ćwik.

- Nie, panie pośle. Nie ma żadnego powodu, by mówić tak do kobiety. Co pan mówi? To jest kobieta. wiem, że to przeciwniczka polityczna, ale tak się nie mówi - wskazał Jankowski.

ZOBACZ: Nieznany obiekt wleciał nad Polskę. Gen. Samol wskazuje na "niezrozumiałą" kwestię



- Ma pan milion sformułowań w języku polskim, by sprzeciwić się temu, co mówi pani poseł Semeniuk-Patkowska - podkreślił.

Dziennikarz Polsat News natychmiast zwrócił się z apelem do polityków o brak używana obraźliwych sformułowań w debacie publicznej. - Panie pośle, ludzie was oglądają. Tak chcecie rozmawiać? Ludzie biorą z was polityków przykład, polskich elit - powiedział.

- Co ja powiem córce, gdy wrócę do domu? Że tak można mówić, bo politycy tak robią - zapytał retorycznie.

Wideo. Ostra wymiana zdań w Polsat News. Interweniował prowadzący

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

WIDEO: Rządzący zadowoleni ze słów prezesa PiS. "Popieram" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mak / Polsat News