- To jest szukanie igły w stogu siana - skomentował w Polsat News gen. Bogusław Samol z Akademii Sztuki Wojennej. Odniósł się do poszukiwań niezidentyfikowanego obiektu w gminie Tyszowce, który wleciał zza granicy z Ukrainą. Zdaniem wojskowego "to dziwne", iż - w ocenie Dowództwa Operacyjnego - obiekt nie był dobrze widoczny.

Gen. dywizji Maciej Klisz poinformował w poniedziałek, że niezidentyfikowany obiekt wleciał nad Polskę o godz. 6:43. Jak wskazał, nie zdecydowano się na jego zestrzelenie, ponieważ był on słabo widoczny. Incydent skomentował na antenie Polsat News gen. Bogusław Samol z Akademii Sztuki Wojennej.

- Każdy nierozpoznany obiekt, który narusza przestrzeń powietrzną, może być zagrożeniem czy to dla skupisk ludzkich, czy to dla elementów infrastruktury krytycznej, a nawet celów wojskowych - mówił, podkreślając, że w tym przypadku system dowodzenia i systemu monitorujące przestrzeń powietrzną zadziałały prawidłowo.

WIDEO: Nieznany obiekt wleciał nad Polskę. "To szukanie igły w stogu siana"

Obiekt nad Polską. Gen. Samol wskazuje na "niezrozumiałą" kwestię

Generał ma jednak wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście nie można było zwizualizować celu. - Dla mnie to jest dziwne, bo nie sposób, żeby taki cel rozpoznać wzrokowo. Jeśli cel powietrzny widać na radarze, ma określoną prędkość, azymut lotu, kierunek lotu, ma wszystkie parametry, to znaczy, że system go widział - stwierdził.

- Dla mnie to jest delikatnie niezrozumiałe. Nie sądzę, że jakikolwiek samolot, nawet jeśli to będzie Ant-2, to że z kilku kilometrów go dojrzy - uzupełnił.

Tyszowce. Obiekt wleciał nad Polskę. Trwają poszukiwania

Poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu skupiają się na terenie gminy Tyszowce, znajdującej się około 25 km na południe od Hrubieszowa. W sumie w akcji bierze udział 75 żołnierzy. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych zapewnił, że zakończy się ona dopiero w momencie odnalezienia obiektu.

- To jest szukanie igły w stogu siana - komentuje generał Bogusław Samol. - Szczególnie jeżeli mamy informację od dowódcy operacyjnego, że widoczny był cel, który wleciał na głębokość 25 kilometrów i później nie wiemy, co się z nim stało, i że jest nawet podejrzenie, że być może on wrócił skąd przeleciał, czyli krótko mówiąc na terytorium Ukrainy - wskazuje wojskowy.

Inaczej sytuacja wyglądałaby wtedy, gdyby obiekt został zestrzelony. - Wtedy byłoby widać, gdzie upadły odłamki i wtedy ten obszar poszukiwań się zawęża, a tak trzeba będzie szukać na terenie całego państwa polskiego? Do Wisły na przykład? - zastanawia się generał. - Kiedyś ktoś go znajdzie, być może wojsko, być może leśnicy, policjanci, albo turyści - stwierdził.