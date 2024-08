Chcą być miastem wieżowców z drewna. Pierwszy, rekordowy budynek już stoi

Budowla znajduje się w Milwaukee w stanie Wisconsin. Imponuje zarówno swoją konstrukcją, jak i nowatorskim podejściem do architektury. Czy niedługo drewniane wieżowce staną się standardem w miejskich krajobrazach na całym świecie?

Dlaczego wieżowiec z Milwaukee to przełom w budownictwie?

Ascent to 25-piętrowy hybrydowy wieżowiec, który wznosi się na wysokość 86,6 metra.

Wikipedia/SidewalkMD/CC BY-SA 4.0

Tym samym wyprzedził poprzedniego rekordzistę - norweski Mjøstarnet ma "zaledwie" 85,4 metra. Warto jednak podkreślić, że nie mówimy tutaj o wieżowcu całkowicie zbudowanym z drewna, lecz o konstrukcji hybrydowej, łączącej betonowe fundamenty, szyby wind oraz schodów z drewnem klejonym krzyżowo (CLT) i warstwowo (Glulam).

Drewno klejone krzyżowo to materiał składający się z kilku warstw, które są ze sobą łączone za pomocą kleju, co daje ogromną wytrzymałość. Dzięki temu można budować nie tylko niskie konstrukcje, jak tradycyjne domy, ale też drapacze chmur.

Ascent jest tego doskonałym przykładem - większość jego struktury powstała właśnie z masywnego drewna, co pozwoliło zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, przyspieszyć budowę i jednocześnie zapewnić doskonałą estetykę budynku.

Ekologiczne aspekty wieżowca z drewna

Drewniana konstrukcja Ascent jest nie tylko pięknym przykładem architektury - to również świadome działanie na rzecz ochrony środowiska. Drewno jest naturalnym materiałem, które ma zdolność do pochłaniania CO2, co czyni budynki z masywnego drewna prawdziwymi "zielonymi" obiektami.

Budynki z drewna mają też inną ważną zaletę - sprzyjają zdrowiu swoich mieszkańców. Badania sugerują, że przebywanie w przestrzeniach z naturalnym drewnem wpływa kojąco na organizm i redukuje poziom stresu​.

To jednak nie wszystkie zalety. Dzięki zastosowaniu drewna jako głównego materiału proces budowy amerykańskiego drapacza chmur był o wiele bardziej efektywny. Czas wzniesienia budynku skrócił się o około cztery miesiące, a liczba pracowników potrzebnych do jego budowy była mniejsza niż w przypadku standardowych konstrukcji betonowo-stalowych​.

Jak Ascent może zmienić przyszłość miast?

Przykład Milwaukee pokazuje, że masowe drewniane budownictwo to nie tylko trend, ale przyszłość. Już teraz, w tym samym mieście, planowana jest budowa kolejnych dwóch drewnianych wieżowców. Zgodnie z założeniami ich wysokość ma wynosić odpowiednio 110 m i 170 m. Jeśli projekty uda się zrealizować, to zdetronizują Ascent, ustanawiając jednocześnie Milwaukee światowym centrum wieżowców z drewna.

Warto wspomnieć, że na pierwszych sześciu piętrach Ascentu znajdują się luksusowe powierzchnie handlowe i rekreacyjne, a także parking. Reszta pięter przeznaczona jest na apartamenty, co czyni budynek w pełni funkcjonalnym i zaspokajającym potrzeby mieszkańców. Widać więc, że drewniane wieżowce mogą stanowić ciekawą odpowiedź na wyzwania związane z gęstą zabudową i szybkim tempem urbanizacji​.

Czym jeszcze zaskakuje amerykański drewniany kolos?

Czym jeszcze wyróżnia się Ascent na tle innych podobnych projektów? Przede wszystkim to innowacyjne podejście do rozwoju. Wykorzystanie drewnianej konstrukcji opartej na klejonym warstwowo drewnie to nie tylko krok w stronę ekologii, ale także biophilic design, czyli podejście, które stawia na bliższy kontakt człowieka z naturą poprzez wkomponowanie naturalnych elementów w architekturę.

Rekordowy wieżowiec w Milwaukee pokazuje, że przyszłość budownictwa może być o wiele bardziej zielona, niż się wydaje. Ekologiczna architektura wchodzi na nowy poziom, a Ascent jest doskonałym przykładem, że drewniane konstrukcje nie muszą ograniczać się do niskich budynków.

red / polsatnews.pl