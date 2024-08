Obiekt znaleziony koło Zambrowa. Na nim napisy cyrylicą

Mieszkańcy miejscowości Rutki-Kossaki odnaleźli na drzewie niezidentyfikowany obiekt. Widnieją na nim napisy zapisane we wschodnim alfabecie, stąd podejrzenie, że może pochodzić z Rosji albo Białorusi. Jak ustaliła policja, jest to najpewniej balon meteorologiczny, lecz na miejsce zapobiegawczo wezwano służby specjalne.

Obiekt odnaleziono w lesie w miejscowości Rutki-Kossaki - leży ona nieopodal Zambrowa w województwie podlaskim. Na znalezisko około godz. 10:00 natrafili mieszkańcy; znajdował się na drzewie i był w styropianowej obudowie.

- Po sprawdzeniu przez straż pożarną pod kątem promieniowania powiadomiono służby specjalne, które go zabezpieczyły - mówiła Interii mł. asp. Agnieszka Skwierczyńska z podlaskiej policji.

Rutki-Kossaki. Obiekt z napisami cyrylicą na drzewie. Kolejny incydent

Obiekt jest najpewniej sprzętem meteorologicznym, który przyleciał z zagranicy. Widoczne są na nim oznaczenia zapisane cyrylicą. To nie pierwsze tego rodzaju zdarzenie w ostatnich dniach.

W czwartek pisaliśmy na polsatnews.pl, że inny niezidentyfikowany obiekt spadł w okolicach Olsztyna. Natrafiono na niego dzień wcześniej na leśnym terenie w Orzechowie w gminie Dobre Miasto.

Na zdjęciach widać, iż była to nieduża, biała skrzynka z taśmami i materiałem przypominającym spadochron. - Uspokajamy, to najprawdopodobniej balon meteorologiczny - mówił ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Również w czwartek wiszący na drzewie przedmiot dostrzeżono w pobliżu Pisza (woj. warmińsko-mazurskie). Również on podobny był do elementu balonu meteorologicznego. Policja nie potwierdziła, iż pochodził on z Rosji.

