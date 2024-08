Niezidentyfikowany obiekt spadł w okolicach Olsztyna. Znaleziono go w środę wieczorem na terenie leśnym w miejscowości Orzechowo w gminie Dobre Miasto. Polsat News otrzymał zdjęcia obiektu.

Jedna z nadesłanych fotografii przedstawia obiekt zaczepiony o gałęzie drzew na dużej wysokości. Kolejne zdjęcia wykonano już na ziemi.

Widać na nich z bliska niedużą białą skrzynkę. Doczepiono do niej białe taśmy oraz materiał, który przypomina spadochron lub balon.

Obiekt jest oznaczony numerami. Widnieje na nim również krótki napis, prawdopodobnie wykonany cyrylicą.

Orzechowo. Spadł tajemniczy obiekt. Sprawa ma zostać wyjaśniona

Tajemniczy obiekt spadł na teren leśny w Orzechowie pod Olsztynem (gmina Dobre Miasto) w czwartek po godz. 20. Teren został zabezpieczony przez funkcjonariuszy policji.

- Uspokajamy, to najprawdopodobniej balon meteorologiczny - powiedział w czwartek wieczorem Interii rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski.

- Wszystko wskazuje na to, że jest to obiekt cywilny - mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w Radiu Zet. Podkreślił, że zdarzenie to będzie trzeba zbadać.

Orzechowo. Spadł tajemniczy obiekt. To nie pierwszy raz

W tym roku w województwie warmińsko-mazurskim doszło już dwukrotnie. Balony meteorologiczne spadały w pobliżu wsi Kierwik, Harsz oraz w okolicy miejscowości Miłakowo.

Wówczas informowano, do obiektów przytwierdzone były urządzenia, na których widniały napisy wykonane cyrylicą.