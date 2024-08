Ukraina świętuje 33. rocznicę niepodległości. Według generała Romana Polko jest to "gorzka" rocznica.

- Ukraina zapłaciła już ogromną cenę, daninę krwi, walcząc o swoją niepodległość i suwerenność, a dodatkowo musi przekonywać świat Zachodu, że ma prawo trwać we własnych granicach i walczyć o swoje ziemie - powiedział.

Były dowódca jednostki GROM przypomniał, że na Zachodzie "pojawiają się takie głosy, żeby Ukraina oddała część swojego terytorium za cenę pokoju".

- Są one równie naiwne jak te, które słyszeliśmy w 2014 roku przy okazji Krymu - ocenił.

Atak na obwód kurski. "Rosja nie jest taką potęgą"

- Z drugiej strony jest to rocznica dająca nadzieję. Działania w obwodzie kurskim, które na początku były rajdem, a później wręcz inwazją na Rosję, pokazały, że Rosja nie jest taką potęgą, której należy się bać - stwierdził.

- Ukraina pokazała, że nawet broniąc się, zachowuje zdolności do przejmowania inicjatywy, dyktowania warunków, prowadzenia działań, które mam nadzieję, zmuszą Rosję do wyjścia z okupowanych terytoriów - dodał.

- Dużą nadzieję daje ta dzisiejsza wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie. Pokazuje, że te relacje wracają do tego, co było na początku wojny i są naprawdę mocne - podkreślił.

Przypomniał, że "suwerenna Ukraina to bezpieczna Polska".

Pytany o samą ofensywę Ukrainy w obwodzie kurskim, powiedział, że "wprowadza ona chaos i zaniepokojenie na tyłach wroga".

- Te uderzenia w instalacje naftowe, w lotniska, powodują, że Rosjanie nawet na własnym terytorium nie mogą czuć się bezpieczne - ocenił.

Atak na obwód kurski. "Putin był sparaliżowany"

Według niego podczas działań w obwodzie kurskim "realizowane są kluczowe cele".

- Po pierwsze zmiana pozycji negocjacyjnej. Jeszcze niedawno Rosja chciała zamrożenia konfliktu z zachowaniem obecnego stanu posiadania, a teraz już tego nie chcą, bo oznaczałoby to, że obwód kurski będzie w rękach Ukrainy - zauważył.

- Po drugie podniesienie morale społeczeństwa i własnych żołnierzy, ale także pokazanie opinii międzynarodowej, że cały czas warto Ukrainie pomagać - dodał.

- Po trzecie Rosja będzie musiała w końcu przerzucić siły z obwodu donieckiego, gdzie udaje im się osiągać sukcesy, do obwodu kurskiego, bo tymi siłami, które są tam w tej chwili, nie uda im się odbić utraconych terenów - podkreślił.

Według generała, kontratak Ukrainy zaskoczył Rosję. - Putin był sparaliżowany. Pewnie dopiero teraz zbiera siły i zastanawia się, co ma robić. Takie scentralizowane dowodzenie w rękach polityków, a nie generałów pokazuje, że Rosja jest słaba jeśli chodzi o manewrowość, swobodę działania, czyli to, co cechuje nowoczesne armie - podsumował.