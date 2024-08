- Właśnie dzisiaj została użyta nowa broń, zupełnie inna - ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w przemówieniu z okazji 33. rocznicy niepodległości tego kraju. Jak uściślił, chodzi o model drona, który służy w walce przeciw Rosji. - Niełatwo im będzie nawet wypowiedzieć, co właśnie do nich przyleciało - dodał. Oprócz Zełenskiego w centrum Kijowa są prezydent Polski i premier Litwy.

Przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski, w Dniu Niepodległości tego kraju, przemawiał w centrum Kijowa podczas centralnych, państwowych uroczystości. U jego boku stali polski prezydent Andrzej Duda oraz premier Litwy Ingrida Simonyte. Jak deklarował, "jesteśmy przekonani, że Ukraińcy zawsze będą świętować ten dzień w swojej wolnej stolicy we własnym, suwerennym państwie".

- Ukraina zawsze będzie niepodległa i to już nigdy nie będzie kwestionowane (...). Daliśmy odsiecz, jest to potwierdzenie naszej odwagi, ciężkiej pracy. To odpowiedź na pytanie, czy będzie Ukraina, czy będą Ukraińcy - zapewniał w sobotę.

Dzień Niepodległości Ukrainy. Wołodymyr Zełenski prosi o chwilę ciszy

Jak dodał Zełenski, od chwili, gdy Rosja zaatakowała jego kraj, Ukraińcy stają przeciwko agresji, w obronie całego państwa. - Zareagowali nie lękiem, tylko odwagą, zdecydowaniem. To był odruch ukraińskich serc, które nie stanęły, tylko dalej są żywe. To charakter Ukraińca, który nigdy nie będzie podległy i zawsze obroni swoje - mówił.

Zapewniał, iż Kijów "robi wszystko, aby krok po kroku odebrać to, co do nas należy, aby przegonić agresora". - Zawsze będziemy pamiętali, jaką cenę za to płacimy - powiedział, a następnie poprosił o chwilę ciszy dla upamiętnienia wszystkich osób, które zginęły "w różnych czasach w imię niepodległości".

Później podkreślił, iż to nie Ukraina przyszła z wojną do Rosji, nawiązując zapewne do ofensywy w obwodzie kurskim. - Wręcz przeciwnie, oni do nas przynieśli wojnę, próbują zmusić nas do niewoli. Ukraińcy muszą dać odpowiedź na to, wspólnie z naszymi partnerami. Uczciwie, dzień po dniu, dawać odpowiedź na to, co się dzieje - kontynuował.

"Nowa metoda" Ukrainy. Zełenski mówi o dronie

Jak przekazał Wołodymyr Zełenski, w sobotę Ukraina użyła przeciw Rosji nowej broni, "zupełnie innej". Chodzi o nowo opracowany, ukraiński model drona.

- To jest nasza nowa metoda, żeby zemścić się na agresorze. Jestem wdzięczny wszystkim, kto się do tego przyczynił: inżynierom, żołnierzom. Wiem, że Rosji będzie niełatwo nawet wypowiedzieć, co właśnie do nich przyleciało, (...) ale łatwo będzie zrozumieć, za co tak się stało - uznał.

