Właściciele nieruchomości powinni zatem niezwłocznie upewnić się, że ich budynki są zgłoszone do ewidencji, aby uniknąć mandatów. Ci, którzy nie zgłosili swoich źródeł ciepła do CEEB, muszą liczyć się z dotkliwymi karami finansowymi, które mogą sięgnąć nawet 5 tys. złotych.

Nowe przepisy antysmogowe a obowiązki właścicieli nieruchomości

Wprowadzone zmiany dotyczą każdego właściciela nieruchomości w Polsce, którego źródło ciepła ma moc poniżej 1 MW. Ustawa nakłada na nich obowiązek zgłoszenia informacji dotyczących wykorzystywanego systemu grzewczego do CEEB. Rejestr ten ma newralgiczne znaczenie dla monitorowania emisji z budynków i walki z zanieczyszczeniem powietrza, które jest poważnym problemem w wielu regionach kraju.

Przepisy w szczególności mają na celu egzekwowanie obowiązków związanych z nowo wybudowanymi budynkami. Ich właściciele muszą zgłosić źródło ciepła do ewidencji w ciągu 14 dni od rozpoczęcia jego użytkowania. Warto podkreślić, że kary te mogą dotyczyć nie tylko braku zgłoszenia, ale również podania nieprawdziwych informacji w ewidencji.

Intensywne kontrole straży miejskiej

Nowe uprawnienia straży miejskiej to znaczący krok w kierunku poprawy egzekwowania przepisów związanych z ochroną środowiska. Kontrole prowadzone przez strażników obejmują nie tylko weryfikację, czy dana nieruchomość została zgłoszona do CEEB, ale także sprawdzanie, jakiego typu źródła ciepła są w niej wykorzystywane oraz czy spełniają one wymagania emisyjne. Strażnicy zwracają uwagę między innymi na rodzaj surowca, który jest spalany oraz na klasę pieca.

Przykładem skuteczności działań straży miejskiej jest Poznań, gdzie tylko w pierwszym miesiącu po wprowadzeniu nowych przepisów przeprowadzono aż 450 kontroli. W wielu przypadkach odkryto braki w rejestracji źródeł ciepła lub nieprawidłowości w zgłoszonych danych. Właściciele, którzy nie dostosowali się do nowych przepisów, zostali ukarani grzywnami.

Jak zgłosić się do CEEB? Podpowiadamy

Zgłoszenie nieruchomości do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków nie jest skomplikowane ani kosztowne. Proces rejestracji jest bezpłatny, a właściciel budynku ma do wyboru kilka sposobów na dokonanie zgłoszenia.

Pierwszą opcją jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego osobiście w urzędzie miasta lub gminy. Formularz ten zawiera szereg pytań dotyczących nieruchomości oraz systemu grzewczego, w tym takie szczegóły jak adres budynku, liczba lokali, rodzaj źródła ciepła, paliwo używane do ogrzewania, a także liczba i rodzaj kotłów. Zgłoszenie możesz również przekazać pocztą.

Najszybszym rozwiązaniem jest jednak zgłoszenie online. W tym przypadku należy skorzystać z portalu internetowego przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

red / polsatnews.pl