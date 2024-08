Służby ratunkowe poinformowały w piątek, że wyłowiono ciało Hanny Lynch - córki potentata technologicznego Mike’a Lyncha. 18-latka była ostatnią zaginioną osobą po katastrofie jachtu Bayesian u wybrzeży Sycylii. Rodzina Mike’a Lyncha, który także zginął w wypadku, wydała w piątek krótkie oświadczenie. Rzecznik przekazał, że wszyscy są jest "zdruzgotani i zszokowani".

Mike Lynch nie żyje. Zatonął wraz z córką

"Myśli rodziny Lynch są ze wszystkimi dotkniętymi tragedią. Chcieliby szczerze podziękować włoskiej straży przybrzeżnej, służbom ratunkowym i wszystkim, którzy pomogli w akcji ratunkowej. Ich jedyną prośbą jest teraz, aby uszanować ich prywatność w okresie tego niewypowiedzianego żalu" - przekazał w oświadczeniu rzecznik rodziny.

Jeden z najbliższych przyjaciół miliardera powiedział, że był "najbardziej błyskotliwą i troskliwą osobą, jaką kiedykolwiek poznał".

- Jego pasja dla życia, wiedzy i wszystkich dookoła niego inspirowała każdego, kto go spotykał. Będzie nam go brakowało - powiedział Andrew Kanter, cytowany przez BBC.

Również Hanna Lynch została wspominana przez swoich przyjaciół. Wszyscy określili ją jako "ciepłą i piękną duszę". Nauczyciele z kolei pochwalili jej "niezwykłe zdolności intelektualne".

Jacht zatonął w 12 minut. Prokuratura prowadzi dochodzenie

Na sobotę służby ratunkowe zaplanowały konferencję prasową w sprawie katastrofy. Wiadomo, że przesłuchano już kapitana jachtu i wszystkich ocalałych.

Według włoskiej agencji prasowej Adnkronos prokurator z Termini Imerese prowadzi dochodzenie dotyczące spowodowania katastrofy morskiej oraz nieumyślnego spowodowania śmierci kilku osób.

Za sprowokowanie lub spowodowanie katastrofy morskiej grozi do 12 lat więzienia.

Służby ustaliły także, że osoby, które zginęły próbowały się ratować i uciec. Pięć ofiar znaleziono poza kabinami, które wskazali ocalali.

Jacht zatonął w poniedziałek

Luksusowy jacht Bayesian, którego wartość szacuje się na 14 mln funtów, zatonął w poniedziałek w wybrzeży Porticello, niedaleko Palermo. Uderzyła w niego silna burza, tworząca prądy wodne, które zatopiły jednostkę w zaledwie 12 minut.

Na pokładzie znajdowało się wówczas 12 pasażerów i 10 członków załogi. Wśród nich był przedsiębiorca Mike Lynch z żoną Angelą Bacares i 18-letnią córką Hanną.

W pobliżu katastrofy znajdowały się inne łodzie, które ruszyły na pomoc poszkodowanym. Z wody udało się wyciągnąć 15 osób, w tym Aneglę Bacares. Jedna osoba zginęła na miejscu, a kolejnych sześć uznano za zaginione. Ich ciała wyławiano w kolejnych dniach.

Sycylia. Wyłowienie jachtu za 15 mln euro

Bayesian leży obecnie na boku na głębokości ok. 50 metrów. Wyciągnięcie z wody pomoże ustalić dokładną przyczynę katastrofy. Będzie to kosztowało jednak aż 15 mln euro i potrwa kilka tygodni. Akcja musi zostać zakończona do połowy października.

59-letni Lynch był jednym z najbardziej znanych brytyjskich przedsiębiorców technologicznych. Zaprosił przyjaciół, aby towarzyszyli mu na jachcie, w świętowaniu uniewinnienia, które ogłoszono w czerwcu. Lynch był oskarżony o oszustwa finansowe.

Wśród osób, które zginęły w katastrofie, znalazł się m.in. prawnik Lyncha, Chris Morvillo, oraz Jonathan Bloomer, bankier z Morgan Stanley, który zeznawał w jego sprawie jako świadek.