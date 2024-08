59-letni Mike Lynch był jedną z 22 osób, znajdujących się w poniedziałek (19 sierpnia) na luksusowym jachcie, który zatonął nad ranem w wyniku tornada u wybrzeży Sycylii. Oprócz niego, na jachcie miała przebywać także jego 18-letnia córka, która również jest poszukiwana. Żona Lyncha, Angela Bacares, jak podaje Guardian, została uratowana przez służby.

Zatonięcie jachtu u wybrzeży Sycylii. Kim jest Mike Lynch?

Mike Lynch jest najbardziej znany jako założyciel Autonomy Corporation, firmy zajmującej się programowaniem, która w połowie lat 90. podbiła brytyjski rynek technologiczny.



W 2006 r. biznesmen został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi dla sektora przedsiębiorstw, a w 2011 r. powołano go do rady nauki i technologii przy ówczesnym premierze Wielkiej Brytanii Davidzie Cameronie. Co więcej, w 2008 r. został członkiem Royal Academy of Engineering, a w 2014 r. członkiem Royal Society.

ZOBACZ: Strzelanina w Szwajcarii. Nie żyje Polak, jego córka została ranna



Lynch dopiero co, bowiem w czerwcu bieżącego roku, został uniewinniony podczas procesu w USA w sprawie 15 zarzutów oszustwa, które postawiono mu w związku z zakupem Autonomy przez Hewlett-Packard za 11,1 miliarda dolarów w 2011 roku.



Proces rozpoczął się w marcu w San Francisco po długiej batalii o jego ekstradycję z Anglii do USA. Po raz pierwszy został oskarżony w 2018 roku - o zawyżanie sprzedaży, wprowadzanie w błąd organów regulacyjnych i oszukiwanie swojego ewentualnego nabywcy.



Po uniewinnieniu powiedział dziennikarzom: "Nie mogę się doczekać powrotu do Wielkiej Brytanii i powrotu do tego, co kocham najbardziej: mojej rodziny i pracy".

Akcja ratunkowa po zatonięciu jachtu Bayesian. To wiadomo do tej pory

Warty 14 mln funtów brytyjskich jacht Bayesian w chwili zatonięcia transportował 12 pasażerów i 10 członków załogi. Znajdowali się na nim m.in. obywatele Wielkiej Brytanii, USA i Kanady. Ci, którzy wynajęli jacht, spędzali wakacje na Sycylii.



Krótko po pójściu jachtu na dno, strażacy, rybacy i straż przybrzeżna wyłowili z wody 15 osób, w tym roczne dziecko i jego rodziców.



W rozmowie z włoską gazetą La Repubblica matka dziecka przyznała później, że jej rodzina przeżyła tylko dlatego, iż w momencie zatonięcia luksusowej jednostki wszyscy przebywali nie w kabinie, lecz na pokładzie.



- Na dwie sekundy zgubiłam w otchłani morskiej córkę, ale szybko udało mi się ją chwycić wśród wzburzonych fal. Wszędzie było ciemno i nie mogłam utrzymać długo otwartych oczu. Krzyczałam o pomoc, ale jedyne, co słyszałam, to wrzaski pozostałych pasażerów - relacjonowała.

ZOBACZ: Czekali na bagaże, a z sufitu lała się woda. "To nie była zwykła burza"



Niestety, na powierzchnię wkrótce wydobyto także jedną ofiarę - kucharza, a pozostałe sześć osób wciąż uznawane jest za zaginione. Niewykluczone, że zostały uwięzione w swoich kabinach i nie mogły wydostać się na powierzchnię.



Brytyjskie władze zapewniają, że są w stałym kontakcie z lokalnymi służbami i monitorują sytuację u wybrzeży Sycylii, będąc gotowymi do zapewnienia wsparcia konsularnego obywatelom Wielkiej Brytanii, którzy ucierpieli w wypadku.



Dziennikarzom udało się porozmawiać z kapitanem łodzi, przepływającej obok jachtu, Karstenem Bornerem. Mężczyzna pomógł uratować 15 pasażerów Bayesiana. Jak przyznał, wszystko stało się bardzo nagle, w zaledwie kilka minut.



BBC Verify podaje nieoficjalnie, ze luksusowa jednostka mogła być powiązana z żoną Mike'a Lyncha. Bayesian należał bowiem do firmy Revtom, zarejestrowanej na Wyspie Man. W ostatnim corocznym oświadczeniu Angela Bacares została wpisana jako jedyny prawny właściciel.