Przerwany wał przeciwpowodziowy. Zagrożonych kilkadziesiąt domów

W wyniku nocnej nawałnicy nad Warszawą, doszło do przerwania wału przeciwpowodziowego w okolicach Wilanowa. Straż pożarna informuje o zagrożeniu dla 30 domów.

- Ok. 30 domów jest zagrożonych. W tej chwili przyjechał piach, będziemy workować i worki będziemy wstawiać w drzwi i przystąpimy do wypompowywania wody z poziomu parteru, ewentualnie piwnic - przekazał komendant warszawskiej straży pożarnej st. bryg. mgr inż. Roman Krzywiec, odpowiadając na pytanie o przerwanie wału przeciwpowodziowego.

Przerwany wał przeciwpowodziowy. Straż informuje o działaniach

Do zdarzenia doszło na skutek niemal całonocnej ulewy, która pojawiła się w Warszawie.

ZOBACZ: Paraliż Warszawy po ulewach. Trzaskowski: Koordynacja zdała egzamin

Jak przekazał stołeczny komendant, jeśli do końca dnia nie wystąpią opady deszczu, do wieczora woda powinna opaść o mniej więcej jeden metr. Wówczas strażacy zaczną przetaczać ją do ujścia Wisły.

Polsat News ustalił, że do tej pory woda zdołała się już wedrzeć przynajmniej do dwóch domów. Mieszkańcy ul. Melonowej i okolicznych ulic wskazują, że obecnie sytuacja jest trudniejsza niż o poranku. Na osiedlu domów jednorodzinnych woda zalewa kolejne drogi.

Kierowcy krążą po okolicy, próbując wyjechać do pracy, jednak większość ulic jest nieprzejezdnych.

ZOBACZ: Zmiany w warszawskiej komunikacji po ulewach. Lista utrudnień

Strażacy uspokajają, że sytuacja zmierza do stabilizacji. Wskazują, że jeśli nie wystąpią kolejne opady, za kilkanaście godzin warunki powinny się unormować.