Paraliż Warszawy po ulewach. Trzaskowski: Koordynacja zdała egzamin

Prezydent Warszawy zwołał pilną konferencję związaną z sytuacją, jaka panuje w stolicy. - Koordynacja zdała egzamin, będziemy pracowali dalej, by usuwać kolejne problemy - powiedział Rafał Trzaskowski. Po ulewnych opadach, które przeszły w nocy nad Polską wiele regionów jest sparaliżowanych. Duże utrudnienia są m.in. na S8, czy na Wilanowie, gdzie doszło do przerwania wału przeciwpowodziowego.

- W związku z tymi ulewnymi deszczami od godz. 2 w nocy działa sztab kryzysowy. Wielkie podziękowania dla policji i wszystkich służb, które pracują w stolicy - powiedział we wtorek na konferencji Rafał Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski komentuje sytuację w Warszawie

Prezydent zaapelował dla mieszkańców stolicy, aby w miarę możliwości korzystali z komunikacji miejskiej z uwagi na liczne utrudnienia. - Jeszcze raz wielkie podziękowania dla pana wojewody i służb, bo ta koordynacja zdała egzamin, a my będziemy pracowali dalej, by usuwać kolejne problemy jak np. zalane ulice - dodał prezydent.

Głos zabrał również Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy. - Poprosiłem komendę wojewódzką o wsparcie i takie wsparcie otrzymaliśmy w ilości 26 samochodów. To jest sześć plutonów gaśniczych i około 120 osób, ja na swoim terenie zwiększyłem ilości osób na dyżurze. W kulminacyjnym punkcie pracowało nas około 380 osób - mówił.

- Działania polegały przede wszystkim na odpompowywaniu wody ze zgłoszonych terenów, teraz skupiamy się m.in. na przerwanym wale - dodał.

ZOBACZ: 120 litrów wody na metr kwadratowy. Rekord w Warszawie

Komendant policji zaapelował, aby osób, które posiadają informacje o podtopionych miejscach i terenach, aby zgłaszały to pod numer 112 lub bezpośrednio na telefon policyjny. - Tylko do obsługi tego zdarzenia jest zadysponowanych blisko 400 funkcjonariuszy - mówił.

Zapowiedziano, że jeśli do końca dnia nie wystąpią żadne opady deszczu woda powinna opaść o ok. 1 metr. Prezydent podkreślił, że na razie trwa szacowanie strat. - W kwestii S8 nie będzie przerzucania odpowiedzialności, tylko będziemy razem współpracować. Wszyscy wiemy, że to nie jest droga miejska, ale jesteśmy absolutnie gotowi do współpracy - zadeklarował.

Paraliż komunikacyjny w Warszawie. Zalana trasa S8, przerwany wał przeciwpowodziowy

Intensywne opady deszczu doprowadziły do paraliżu komunikacyjnego w Warszawie. Doszło do zalania części odcinka trasy S8, co doprowadziło do znacznych zatorów w obu kierunkach. W pewnym momencie służby zdecydowały się wyłączyć z ruchu fragment drogi od węzła Zielonka do ul. Połczyńskiej.

W okolicach Wilanowa doszło do przerwania wału przeciwpowodziowego. Strażacy podjęli działania, by uniemożliwić przedostanie się wody do okolicznych budynków. Po godz. 10 strażakom udało się opanować sytuację przy Potoku Służewieckim, jednak miejscami woda wciąż się przelewa.

ZOBACZ: Paraliż komunikacyjny w Warszawie. Zalany tunel na S8

Nie tylko służby podejmują działania, ale także obywatele. Mieszkańcy domów jednorodzinnych starają się zabezpieczać swoje mienie przed wdzierającą się do budynków wodą.

Zarówno policja jak i straż apelują o niekorzystanie z samochodów i wybór komunikacji miejskiej. Namawiał do tego też Rafał Trzaskowski. - Nie ma żadnych utrudnień w kursowaniu metra. A naziemny transport publiczny koordynujemy z policją tak, żeby omijał miejsca niedostępne przez zalania. Omijajcie zalane miejsca i wybierajcie dziś Warszawski Transport Publiczny - zachęcał prezydent.