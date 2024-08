Paraliż komunikacyjny w Warszawie. Policja apeluje do kierowców

Poważne utrudnienia na warszawskim odcinku trasy S8. Trwająca niemal całą noc ulewa doprowadziła do zalania części drogi, blokując przejazd dla kierowców w obu kierunkach.

Trasa S8 pod wodą. Koszmarne utrudnienia dla kierowców w Warszawie

Do paraliżu w ruchu drogowym doszło między węzłami Marymoncka i Wisłostrada. Woda zalega również na węzłach Marynarska i Warszawa Lotnisko. Opady doprowadziły do zablokowania łącznicy z S2 na S79 w kierunku portu lotniczego. Trudna sytuacja na drodze spowodowała powstanie zatorów.

Na wielokilometrowe korki przygotować muszą się również kierowcy na trasie dojazdowej do Warszawy od strony Białegostoku, na wysokości miejscowości Nadma. Kierowcy próbują ominąć go kierując się przez Marki, co doprowadziło do powstania utrudnień również na głównej drodze miasta.

Tunel na S8 został zablokowany, w wyniku czego doszło do paraliżu prawobrzeżnej części Warszawy. Co więcej, prowadzona jest tam akcja służb - w tunelu odnaleziony został pozostawiony motocykl. Po godz. 07:42 policja poinformowała, że mężczyzna wrócił po swój jednoślad.

Paraliż stołecznej komunikacji miejskiej

Na znaczne utrudnienia muszą przygotować się również osoby poruszające się komunikacją miejską. Na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego poinformowano o zamknięciu kilku ciągów komunikacyjnych. Blokada dotyczy:

tunelu ul. Cierlickiej

al. 4 Czerwca 1986 r.

al. Sikorskiego

Trasy Toruńskiej

Policja wystosowała apel. Dołączył Rafał Trzaskowski

"Z uwagi na liczne podtopienia i zalane ulice Warszawy, apelujemy do kierowców, żeby pozostawili swoje samochody i skorzystali dzisiaj z komunikacji miejskiej" - napisano w mediach społecznościowych stołecznej policji.

Funkcjonariusze sugerują, by właściciele pojazdów znajdujących się w garażach podziemnych, wyprowadzili z nich swoje samochody.

Służby poinformowały też, że trasa S8 została wyłączona z ruchu na odcinku od węzła Zielonka do ul. Połczyńskiej.

Wpis w serwisie X opublikował również Rafał Trzaskowski, który dołączył do apelu policji o korzystanie z komunikacji miejskiej. "Nie ma żadnych utrudnień w kursowaniu metra. A naziemny transport publiczny koordynujemy z Policją tak, żeby omijał miejsca niedostępne przez zalania. Omijajcie zalane miejsca i wybierajcie dziś Warszawski Transport Publiczny" - napisał warszawski prezydent.

Jak dodał, w nocy zwołany został sztab z udziałem wojewody, straży pożarnej, policji i władz miasta. "Jesteśmy w bieżącym kontakcie i działamy, aby jak najszybciej usunąć skutki ulewy" - wskazał Trzaskowski.