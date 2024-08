Trwa walka ze złotą algą na Odrze i jeziorze Dzierżno Duże. - To nie karma, to wieloletnie zaniedbania - oceniła w programie "Debata Dnia" wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Podkreśliła, że podobna sytuacja może wydarzyć się w innych rejonach. - Niemal 100 proc. rzek i cieków wodnych ma stan zły lub bardzo zły - mówiła. Zielińska odniosła się także do dawnych słów na temat złotej algi.