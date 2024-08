- Chciałbym zdementować informacje, że stan Zbigniewa Ziobro się pogorszył. Tak nie jest. Przechodzi rehabilitację i walczy. Myślę, że on wróci do polityki. Życzę tego jemu, nam i Polakom - skomentował.

Wójcik dodał, że w październiku Ziobro przejdzie obrazowe badania, które pokażą, czy leczenie jest skuteczne.

- To jest bardzo ciężka choroba, nie ma co ukrywać (...) On nie uchyla się od tego, żeby odpowiadać na pytania przed komisjami śledczymi. Jeżeli będzie taka możliwość, on odpowie na te pytania - dodał polityk Suwerennej Polski.

