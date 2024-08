Przez wizytą Donalda Trumpa w Butler w Pensylwanii, gdzie doszło do zamachu, lokalna policja miała prosić o wsparcie ze strony innych służb. Z dokumentów, do których dotarła ABC News wynika, że chodziło o posiłki m.in. snajperskie i sił szybkiego reagowania. Miejscowy szeryf obawiał się dużego zainteresowania wydarzaniem wobec zbyt małych sił skierowanych do ochrony. "To będzie cyrk" - pisał.