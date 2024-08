Kamala Harris jest coraz bliżej zdobycia kluczowych stanów w walce o fotel prezydenta USA. Zmniejsza różnice do Donalda Trumpa, a w Arizonie i Karolinie Północnej udało jej się go już wyprzedzić - wynika z najnowszych sondaży.

Według nowych sondaży dla "The New York Times" i Siena College wiceprezydent Kamala Harris stopniowo zmniejsza dystans do byłego prezydenta USA Donalda Trumpa w tzw. swing states, czyli stanach, w których liczba demokratycznych i republikańskich wyborców jest zbliżona. Chodzi dokładnie o cztery obszary - Arizonę, Georgię, Nevadę i Karolinę Północną.

Harris wyprzedza Trumpa w Arizonie (50 procent do 45 procent) i Karolinie Północnej (49 procent do 47 procent). W dwóch pozostałych stanach demokratka nie wybiła się przed byłego prezydenta, ale zmniejszyła różnicę - Trump prowadzi z wiceprezydent w Nevadzie (48 procent do 47 procent) i Georgii (50 procent do 46 procent). Margines błędu wynosi 4,4-4,2 punktów procentowych w zależności od stanu.

Wybory w USA. Kamala Harris ma szansę zdobyć kluczowe stany

Jak wynika z sondaży, ta dwójka ma średnio 48 procent poparcia we wspomnianych czterech stanach na południu USA, tzw. Sun Belt. Każdy z kandydatów musi wygrać przynajmniej w jednym z tych stanów, ale też trzech innych z obszaru tzw. swing states - Wisconsin, Michigan i Pensylwanii - aby zapewnić sobie prezydenturę. Ostatnie sondaże wskazywały, że z każdym z nich Harris wyprzedzała Trumpa o cztery punkty procentowe.

ZOBACZ: Wybory prezydenckie w USA. Donald Trump jasno o Rosji i Putinie

Harris systematycznie zyskiwała w sondażach krajowych, odkąd Biden ogłosił w zeszłym miesiącu, że wycofuje się z wyścigu o fotel prezydenta i popiera wiceprezydent w dalszej walce. Obecnie jednak nie jest ona kandydatką - prawdopodobnie do oficjalnego ogłoszenia tej informacji dojdzie w przyszłym tygodniu na Narodowej Konwencji Demokratów w Chicago.