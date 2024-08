Pizza jest dla Włochów świętością, a tamtejsi mieszkańcy nie akceptują połączenia swojego popisowego dania z ananasem. Okazuje się, że właściciele punktów gastronomicznych nie mają zamiaru tego ukrywać.

Włochy. Ofensywa przeciwko pizzy hawajskiej

Użytkownik Marek Ciesla pokazał na platformie X zdjęcie menu jednego z włoskich lokali, w którym wprost jest napisane: "Powiedz NIE anansowi na pizzy". Mimo tak dosadnemu przesłaniu klienci wciąż mają wybór, ale muszą za niego srogo zapłacić.

Jesteś we Włoszech i chcesz zamówić pizzę Hawajską🤡.



Ceny w Euro pic.twitter.com/4WbJX6Q6TT — Marek Ciesla 🚀 Pre-launch Strategies (@MarekCiesla) August 16, 2024

Okazuje się, że pizza hawajska w tej restauracji kosztuje nawet 10 razy więcej niż inne rodzaje pizzy. Dla porównania zwykła pizza z pomidorami i burratą kosztuje 11 euro (około 50 zł), a z dodatkiem ananasa 100 euro, czyli około 430 złotych.

ZOBACZ: Włochy. Mieszkańcy wskazali, czym jest dla nich "pizza grozy"

Pod postem szybko wybuchła dyskusja na temat tego dania. "Za profanacje się płaci", "I dobrze. To opłata za obelgę dla włoskiej kuchni", "Hawajska we Włoszech to jakaś aberracja" - piszą internauci.

Z drugiej strony wiele osób nie rozumie, w czym Włochom zawinił ananas. "Pizza warta każdej ceny", "Najlepsza pizza. Zamawiałbym", Denerwuje mnie podejście, że coś jest profanacją jedzenia jak tyłu ludziom smakuje" - kontrują.

Włoch "naprawił" pizzę hawajską

Jednym z obrońców koncepcji pizzy z ananasem jest Włoch, Gino Sorbillo. Jest szanowanym "pizzaiolo" z restauracjami na całym świecie. Jego lokale są m.in. w Miami, Nowym Jorku, Mediolanie, Hiszpanii, Rzymie czy Tokio. Przy okazji nowo otwartego punktu w Neapolu postanowił... "naprawić" pizzę hawajską.

ZOBACZ: Chiny. Pizza Hut w Hongkongu sprzedaje pizzę z wężem

Sekretem jego jest brak pomidorowej bazy. - Zamiast tego nakładam trzy wędzone sery, a to zmienia pizzę, nabiera ona innego smaku - wyjaśnił. Dodatkowo zanim ananas wyląduje na placku jest odpowiednio pieczony, aby uzyskać karmelizowaną skórkę. Pizza została nazwana "Margherita con Ananas" i kosztuje 7 euro.

- Pary są ważne w jedzeniu. Jeśli dobrze połączysz składniki, wynik jest dobry. Ludzie, którzy są ciekawi gastronomii, jedzą naszą pizzę, co oznacza, że dobrze nam poszło - powiedział.

Ostateczny głos w sprawie hawajskiej. Robert Makłowicz: To nie jest pizza

Głos na temat pizzy hawajskiej wielokrotnie zabierał także nasz rodzimy autorytet kulinarny.

- Hawajska to nie jest pizza. Równie dobrze można położyć na pizzy kiszoną kapustę - mówił Robert Makłowicz. Według dziennikarza najlepsza pizza to taka, która jest najprostsza.

- Margherita albo pizza bianca bez pomidorów. A w ogóle najchętniej jadam focaccię, czyli protoplastę pizzy. Bo jest doskonała. Zwłaszcza z rozmarynem, solą morską i oliwą - przekonywał.