Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w sobotę najcieplejszym miejscem kraju była Warszawa. Najwyższa temperatura - do popołudnia - padła na Bielanach. Stacja telemetryczna odnotowała tam 34 st. C, a stacja synoptyczna 32,7 st. C.

Słupki rtęci zbliżyły się do 30 st. C w większości regionów Polski, za wyjątkiem województwa zachodnio-pomorskiego, gdzie było najchłodniej. W pozostałych miejscach trzeba było zaopatrzyć się w zapasy wody oraz schować się w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Żar leje się z nieba. Nie tylko my szukamy sposobu na schłodzenie. W lesie temperatura jest zawsze nieco przyjemniejsza, ale wytchnienie od upału mile widziane.



Dzięki leśnikom wiemy, że ochłody poszukiwały również dzikie zwierzęta. Na profilu Lasów Państwowych pojawił się filmik przedstawiający łanie, które nie mogły powstrzymać się od pluskania w zbiorniku wodnym. "W lesie temperatura jest zawsze nieco przyjemniejsza, ale wytchnienie od upału mile widziane" - brzmi opis filmiku.

Pogoda na niedzielę. Czeka nas tropikalna noc

W sobotę obowiązują ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami w dziewięciu województwach. - W nocy nadal burzowo, będzie to kontynuacja zjawisk, które wystąpiły w ciągu dnia - PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.

Najbardziej gwałtowne zjawiska występować będą w południowej części kraju, tam suma opadów w czasie burz wyniesie do 35 milimetrów. - Na pozostałym obszarze kraju burze też mogą występować, ale suma opadów będzie niższa i nie powinna przekraczać 10-22 milimetrów - powiedziała ekspertka IMGW.

ZOBACZ: Burze znów opanują Polskę. Alert RCB dla większości województw

Temperatura minimalna wyniesie od 16 do 19 st. C, lokalnie w centrum 20 st. C. - Miejscami noc będzie tropikalna - dodała synoptyk. Chłodniej będzie w Tatrach, tam około 12 st. C. Wiatr będzie przeważnie słaby i zmienny.

Jak poinformowało IMGW, w niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane, nadal mogą występować burze z gradem i przelotny deszcz. - Groźna sytuacja utrzyma się na południu, ale w centrum też będzie dość intensywnie - poinformowała Pacocha.