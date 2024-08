Mieszkańcy wielu regionów Polski powinni w sobotę uważać na gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Z powodu nadciągających burz alert rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

"Uwaga! Dziś (17.08) burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - brzmi komunikat, który trafił do odbiorców w województwach:

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego,

opolskiego,

dolnośląskiego – powiaty: dzierżoniowski, Jelenia Góra, kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, oleśnicki, oławski, strzeliński, świdnicki, Wałbrzych, wałbrzyski, Wrocław, wrocławski, ząbkowicki,

mazowieckiego – powiaty: lipski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński,

wielkopolskiego – powiaty: kępiński, ostrzeszowski.

Gdzie jest burza? Większość Polski w alertach. W sobotę będzie upalnie

Zgodnie z prognozami trzeci dzień długiego weekendu będzie upalny: termometry wskażą od 23 do 27 st. C na północnym zachodzie oraz od 28 do 33 st. C nad resztą kraju. Nieco chłodniej będzie nad morzem - tam słupki rtęci zatrzymają się około 21-22 kreski.

Dodatkowo IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami, które dotyczą większości kraju. Nie obowiązują one tylko w północnych rejonach. Jak podają meteorolodzy, tam, gdzie wystąpią nawałnice, możemy spodziewać się również silnego wiatru. W porywach osiągnie on prędkość nawet do 70-85 km/h.

Jak zabezpieczyć się przed burzą i podtopieniami?

Co zrobić w przypadku zagrożenia podtopieniem? RCB radzi, aby śledzić komunikaty o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnych mediach, przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku i mieć przygotowany w pełni naładowany telefon.

Warto także przeparkować pojazdy z terenu posesji w niezagrożone miejsca, zabezpieczyć budynek i przygotować worki z piaskiem.

W przypadku burz należy również usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom (zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz), przygotować latarki z zapasem baterii i uważać podczas jazdy samochodem.

nn/wka / Polsatnews.pl