Ulga mieszkaniowa jest rozwiązaniem dla osób, które sprzedały mieszkanie lub dom, a uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyły na inny cel mieszkaniowy. Dzięki temu mogą one odliczyć od podatku zakupiony sprzęt AGD i zaoszczędzić sporą część gotówki. Niestety, ulga nie przysługuje każdemu.

Dla kogo ulga mieszkaniowa?

Ulga mieszkaniowa jest przeznaczona dla płatników podatku, którzy sprzedali nieruchomość w ciągu pięciu lat od jej zakupu. Następnie pozyskane w ten sposób środki przeznaczyli na nowy cel mieszkaniowy w ciągu trzech lat od końca roku, w którym sprzedali mieszkanie lub dom oraz złożyli zeznanie podatkowe PIT-39.



Ulga nie obejmuje jednak zakupu nieruchomości luksusowych i zlokalizowanych poza Polską. Odliczeniu od podatku nie podlegają również wydatki, jakie zostały poniesione przed nabyciem nieruchomości poza odsetkami od kredytu hipotecznego. Maksymalna kwota ulgi mieszkaniowej wynosi aż 100 tysięcy zł.

Co można odliczyć w ramach ulgi mieszkaniowej?

W ramach ulgi mieszkaniowej można środki ze sprzedaży mieszkania przeznaczyć na zakup kolejnej nieruchomości, gruntu lub nabycie spółdzielczego prawa do własności.



Ulgę mieszkaniową można także odliczyć w przypadku zakupu sprzętu AGD oraz mebli:

mebli mających trwały związek z lokalem i tych wykonanych na indywidualne zlecenie,

mebli w zabudowie kuchennej,

oświetlenia sufitowego i ściennego,

szafki będącej elementem mocowania umywalki w ramach kompletu,

okapu, zmywarki, piekarnika, lodówki,

płyty indukcyjnej,

kuchenki elektrycznej, elektryczno-gazowej i gazowej.

Jakie formalności należy załatwić?

Podatnicy podczas dokonywania rozliczenia muszą wypełnić formularz PIT-39 i wskazać wszystkie niezbędne informacje. Mowa między innymi o wysokości uzyskanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości, poniesionych kosztach na cele mieszkaniowe oraz kwocie podatku, która nie będzie uwzględniona w zwolnieniu.



Do tego trzeba jeszcze dołączyć umowę sprzedaży nieruchomości, faktury i rachunki za koszty poniesione w ramach celów mieszkaniowych. Dodatkowo do PIT-39 muszą być dołączone dokumenty potwierdzające przeznaczenie środków na cele mieszkaniowe. Formularz należy dostarczyć do urzędu skarbowego do ostatniego dnia kwietnia.

