23-latek zginął w sobotę rano pod kołami pociągu na stacji w Sopocie. Najpewniej został wepchnięty na tory i właśnie dlatego policjanci zatrzymali o trzy lata młodszego mężczyznę. Jak usłyszał polsatnews.pl, schwytany "brał bezpośredni udział w tym tragicznym zdarzeniu". - Trafił do aresztu i pozostaje do dyspozycji prokuratora - powiedziała podkom. Lucyna Rekowska, oficer prasowy KMP w Sopocie.

Do tragedii doszło w sobotę o godz. 5:30 na głównej stacji PKP w Sopocie. Wówczas 23-letni mieszkaniec Trójmiasta znalazł się tam na torach kolejowych. Pociąg nie zdołał wyhamować, dlatego młody mężczyzna wpadł pod jego koła.

Policjanci po przybyciu na miejsce zatrzymali w związku ze sprawą 20-letniego mieszkańca Gdyni, który "brał bezpośredni udział w tym tragicznym zdarzeniu". - Był nietrzeźwy, a alkomat pokazał u niego 1,8 promila alkoholu - powiedziała polsatnews.pl podkom. Lucyna Rekowska, oficer prasowy KMP w Sopocie.

Sopot. Młody mężczyzna wpadł pod pociąg, 20-latek zatrzymany

Jak dodała mundurowa, 20-latek został przewieziony do sopockiej komendy. - Po wykonaniu niezbędnych czynności trafi do policyjnego aresztu i będzie do dyspozycji prokuratora - uściśliła podkom. Lucyna Rekowska.

Na stacji funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora. - Przy udziale lekarza medycyny sądowej zabezpieczają dowody i szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności śmierci 23-latka - powiedziała rzecznik sopockiej policji.

Przesłuchiwani są też świadkowie i analizowany jest monitoring. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sopocie.