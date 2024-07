Do tragicznego wypadku doszło w piątek w Borzęcinie Dużym pod Warszawą. Kierowca bmw jechał z dużą prędkością i stracił panowanie nad autem. Uderzył w dwóch 12-latków, którzy przemieszczali się na rowerach pobliskim chodnikiem. Niestety pomimo starań świadków, przypadkowych kierowców i strażaków ochotników jeden z chłopców zmarł na miejscu.

Ze sprawcą zostały przeprowadzone czynności w sobotę wieczorem, gdy wytrzeźwiał. - Sąd w Pruszkowie zastosował trzymiesięczny, tymczasowy areszt wobec sprawcy wypadku z Borzęcina - poinformował w sobotę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba.

Wypadek w Borzęcinie Dużym. 12-latek świętował urodziny

Drugiego chłopca, który doznał obrażeń zabrano do szpitala. Jak dowiedział się dziennikarz Polsat News, jego stan jest stabilny.



- Jest potwierdzenie ze strony policjantów odnośnie drugiego chłopca. Ten, który został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala, jest w dobrym stanie. Ma złamaną kość śródstopia w prawej nodze, więc jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - przekazał reporter.

Brat poszkodowanego 12-latka przekazał, że w momencie zdarzenia chłopcy wracali na przyjęcie urodzinowe ze sklepu, do którego udali się po przekąski. - Jeden to był mój brat, a drugi, co nie żyje, to znajomy mojego brata. On miał chyba wczoraj urodziny i miał imprezę urodzinową - powiedział Sebastian.