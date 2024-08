- Dedykuję dzisiejszym 12 i 15-latkom tę decyzję, że Polska formalnie podejmie starania o organizację igrzysk olimpijskich. Życie pokaże czy jest to realny cel. Będziemy to traktowali poważnie - zapowiedział premier Donald Tusk podczas piątkowej konferencji prasowej na jednym z polskich orlików.

- Już nie jedną rzecz udało nam się zrealizować, może nie w tej skali, ale może jak państwo pamiętacie Polska, kiedy się uprze, to naprawdę potrafi osiągnąć wielkie rzeczy - dodał. Powiedział, że biorąc pod uwagę wszystkie deklaracje w sprawie można mówić o roku 2040 lub 2044.

- Ja już pewnie nie będę biegał po boisku wtedy, kiedy ta olimpiada będzie w Polsce, ale mogę dużo przez te kilka najbliższych lat zrobić, żeby to marzenie stało się bardzo realnym projektem. Minister Nitras zobowiązał się wiele miesięcy temu, że takie prace przygotowawcze, strategiczne rozpocznie i dzisiaj możemy te pierwsze informacje państwu przekazać - zaznaczył premier.

Donald Tusk o sytuacji kobiet w polskim sporcie: To nadal coś skandalicznego

Następnie podziękował ministrowi sportu za podniesie rangi kobiecego sportu. - Sytuacja kobiet w polskim sporcie to jest nadal coś skandalicznego. Dziękuję za ten projekt ustawy, przeprowadzimy ją w ciągu najbliższych tygodni - oznajmił Tusk.



Według premiera ustawa zakłada, że 30 proc. miejsc we władzach sportowych, w związkach sportowych musi być dla kobiet. - Nie może być tak, że polski sport będzie jedyną enklawą, w której nikt nie słyszał o równouprawnieniu płci. Ustawa będzie miała też wymiar antyprzemocowy. Podkreślił, że to się musi "definitywnie skończyć" również wśród młodzieżowych klubów.

Dodał także, że sport musi być transparentny, ponieważ wydatki na niego ponoszą polscy podatnicy. - Finansowanie sportu musi być przejrzyste i publicznie dostępne - ocenił.

- Istnieją formalne rekomendacje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, które zobowiązują takie, instytucje jak Polski Komitet Olimpijski do pełnej przejrzystości, do dostępności opinii publicznej do sprawozdań finansowych - mówił Tusk. Stwierdził, że atmosfera, że coś "jest tajne" dewastuje morale polskiego sportu. Zaznaczył, że już podjęto kroki w tym zakresie.

Minister sportu o organizacji igrzysk olimpijskich: Polska jest gotowa

- Dziękuję za tę deklarację dotyczącą igrzysk olimpijskich. Myślę, że to jest informacja, na którą Polacy czekali - powiedział Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki.



- Widziałem igrzyska olimpijskie w Paryżu i mogę powiedzieć, że od strony organizacyjnej my jesteśmy w stanie taki projekt przeprowadzić, Polska jest gotowa. Oczywiście wymaga to nakładów infrastrukturalnych, ale my już wiele rzeczy mamy - ocenił.



Dodał, że ma nadzieję, iż w listopadzie będzie mógł przekazać założenia do nowej strategii sportu. - W tym wypadku wydaje się, że data strategii do 2040 roku wydaje się najbardziej logiczna - dodał.