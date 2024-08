Wystrzelenie największego polskiego satelity zaplanowane zostało na ok. godz. 20.19 polskiego czasu. To właśnie wtedy EagleEye zostanie wyniesiony na orbitę okołoziemską na rakiecie Falcon-9. Start nastąpi z bazy Vandenberg w Kalifornii jako część misji Transporter-11. Firma Creotech Instrumnets SA poinformowała w komunikacie, że separacja satelity ma nastąpić o 21.38.

Największy polski satelita trafi na orbitę

Prace nad systemem satelitarnym HyperSat, na którym bazuje pierwszy polski duży satelita, trwały wiele lat. Piątkowe wystrzelenie to bez wątpienia wydarzenie, na które czeka cała polska branża kosmiczna.



EagleEye to największy i najbardziej zaawansowany w historii naszego kraju mikrosatelita, zbudowany we współracy Creotech Instruments z rodzimymi firmami. Waży on 55 kg, co odpowiada łącznej masie wszystkich polskich satelitów, które powstały od początku naszego udziału w eksploracji kosmosu.

W ramach misji satelita zostanie umieszczony na orbicie ok. 510 km, a następnie zejdzie na bardzo niską orbitę o wysokości ok. 350 km z wykorzystaniem silnika jonowego.



Tam też nastąpi sprawdzenie możliwości jego operowania i obrazowania Ziemi. Inżynierowie Creotech Instruments będą nadzorować całą misję z Mission Operations Center, które mieści się w siedzibie Spółki w Warszawie - poinformowała w komunikacie firma.

EagleEye wystartuje 16 sierpnia. Polska wejdzie do elitarnego grona?

Firma Creotech umożliwi śledzenie startu satelity online za pośrednictwem transmisji LIVE dostępnej na YouTube od godz. 19.30.



EagleEye miał trafić na orbitę już wcześniej, ale firma SpaceX, odpowiadająca za transport na nią, napotkała na nieoczekiwane problemy z silnikiem drugiego stopnia. Teraz ten wysoko zaawansowany satelita pomoże wreszcie wykonać zdjęcia Ziemi z wyjątkowo wysoką rozdzielczością do 1 m na piksel.



- Zdjęcia te będą wykonywane zarówno w świetle widzialnym, jak i podczerwonym. To pionierskie urządzenie – pierwszy polski satelita z tak dużym teleskopem. Zastosowania mogą być bardzo różne - od rolnictwa po obserwacje ruchu wojska – wyjaśnił dr Tomasz Barciński, kierownik Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej CBK PAN.

Eksperci są zgodni, że Polska musi posiadać tego typu urządzenie, na wzór innych krajów. Przede wszystkim w końcu zyskamy pełny dostęp do możliwości satelity, gdyż te kupowane lub wynajmowane za granicą obwarowane są wieloma ograniczeniami.



Ponadto, znawcy tematu zwracają uwagę, że dzięki EagleEye Polska może wejść do "elitarnego grona państw posiadających zdolności tworzenia tak zaawansowanych systemów kosmicznych" nie tylko na własne potrzeby, ale też potrzeby klientów z całego świata i Europejskiej Agencji Kosmicznej.