Wychowania patriotycznego nie da się zamknąć do jednego przedmiotu, to ma być program dla szkół, odwiedzanie miejsc ważnych dla naszej historii - mówił prezes PSL, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Ogłoszenie ustawy szef MON zapowiadał w środę na antenie Polsat News.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z innymi politykami PSL zorganizowali w czwartek konferencję prasową przed pomnikiem Wincentego Witosa, na której m.in. zaprezentowano założenia zapowiadanego już wcześniej przez ludowców projektu. Rzeczniczka klubu PSL-TD Magdalena Sroka przekazała, że projekt został złożony w Sejmie.

Szef MON: Nie da się wychowania patriotycznego zamknąć do jednego przedmiotu

Lider ludowców podkreślał, że PSL pielęgnuje tradycje, bo wie, że "bez nich nie ma przyszłości Polski, bez świadomości swojej kultury, języka historii i bez inwestycji w młode pokolenie, w naukę". - Dlatego kilka tygodni temu postanowiliśmy przygotować ustawę, do której wszystkich zapraszamy. Ona nie jest przeciwko komuś, ona wynika z tego, że my mamy prawo zaakcentowania tego, co nam w duszy gra - zaznaczył.

Jak mówił, zgodnie z projektem, wychowanie patriotyczne "to nie ma być nowy przedmiot w szkole, bo nie da się wychowania patriotycznego zamknąć do jednego przedmiotu".

- To ma być program dla szkoły, stworzenie Komisji Edukacji Narodowej, która będzie ten program akceptować. To ma być program, w którym w różnych elementach będzie wychowanie patriotyczne - tłumaczył.

Wyjaśnił, że program ma zakładać m.in. odwiedzanie miejsc ważnych dla naszej historii, także regionalnych. - To jest odwiedzanie tych miejsc, to są bohaterowie, autorzy, jest miejsce i dla (Czesława) Miłosza, (Wisławy) Szymborskiej, i dla (Henryka) Sienkiewicza i (Władysława) Reymonta. Nie należy nikogo wykluczać. I dla (Olgi) Tokarczuk, i dla "Dziadów" Adama Mickiewicza - wyliczał.

Jak dodał, "o tym jest ta ustawa". Prezes PSL podkreślił, że liczy na dobrą współpracę w parlamencie. - To nie jest wymijanie, pomijanie jakiegokolwiek z resortów, tylko to chęć zaakcentowania co jest dla nas, ludowców, bardzo ważne - zaznaczył.

PSL z nowymi ustawami

W środę Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w programie "Graffiti", że w czwartek podczas uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego ludowcy ogłoszą dwie nowe ustawy. Jedna z nich dotyczyć będzie wychowania patriotycznego, druga - Wincentego Witosa.

Dopytywany o szczegóły pierwszej z propozycji, minister ocenił, że "to nie odkrycie Ameryki".

- Będą miejsca związane z historią Polski, z tożsamością narodową, które każdy uczeń musi odwiedzić. Wiele krajów ma takie systemy - podkreślał. Dodał także, że chciałby w przyszłym roku otworzyć Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku.