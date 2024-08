Wszystkie oczy zwrócone na Warszawę. Plejada gwiazd i wielkie utrudnienia

Wieczorem oczy całej piłkarskiej Europy będą zwrócone na Warszawę. Nasz kraj po raz pierwszy w historii jest gospodarzem meczu o Superpuchar Europy UEFA. To prestiżowe trofeum jest pierwszym możliwym do zdobycia w nowym sezonie. Walczą o nie zwycięzcy Ligi Mistrzów i Ligi Europy z poprzednich rozgrywek.

Na murawę warszawskiego stadionu wybiegną największe piłkarskie gwiazdy z obu drużyn. Wieczorny mecz może być oficjalnym debiutem słynnego francuskiego napastnika Kyliana Mbappe w barwach Królewskich.

ZOBACZ: Kylian Mbappe zawodnikiem Realu Madryt. Polski wątek historycznego transferu

Tym razem są to Real Madryt i Atalanta Bergamo. Oba zespoły przybyły do Warszawy już we wtorek. Mecz rozpocznie się w środę o godzinie 21:00. Poważne utrudnienia dla kierowców rozpoczną się jednak dużo, dużo wcześniej. Niektóre rozpoczęły... się nawet dwa dni przed meczem.

Superpuchar UEFA w Warszawie. Wielkie utrudnienia dla kierowców

Już od poniedziałku 12 sierpnia zamknięta jest ulica Wybrzeże Kościuszkowskie od Tamki do Jaracza. W środę o godz. 8:00 zostanie zamknięta ulica Francuska od ronda Waszyngtona do Walecznych. Tu również nie będzie można parkować, a pozostawione samochody zostaną odholowane. Z kolei na odcinek od Zwycięzców do Walecznych wjadą tylko dojeżdżający do posesji. Autobusy linii: 117, 138, 146 i 147 będą kursowały objazdem aleją Waszyngtona, Saską i Zwycięzców. Normalny ruch wróci na Francuską o północy.

W tym samym czasie na ulicach: Lipskiej: od alei Waszyngtona do Francuskiej oraz od Finlandzkiej do Francuskiej, Berezyńskiej: od alei Waszyngtona do Francuskiej oraz od Gruzińskiej do Francuskiej, Gruzińskiej: od Czeskiej do Berezyńskiej będą dwa kierunki ruchu i zakaz zatrzymywania się.

ZOBACZ: Warszawa traci legendarny obiekt. Przez 30 lat był wizytówką stolicy



Od godziny 10:00, zostanie wyłączona z ruchu i parkowania tzw. stara Sokola, pomiędzy Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Zamoście. Znaki zakazu ruchu nie będą dotyczyły autobusów komunikacji miejskiej. Pozostali kierowcy wrócą tu w czwartek o godzinie 4:00. W tym samym czasie zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał też na Kijowskiej od Targowej do Dworca Wschodniego.

Warszawa. Utrudnienia związane ze Świętem Wojska Polskiego

"Kibice wybierający się na stadion Narodowy powinni pamiętać, że mecz odbędzie się w przeddzień święta Wojska Polskiego. Z tej okazji zorganizowana zostanie defilada na Wisłostradzie. W środę, 14 sierpnia, o godzinie 18 biegnąca wzdłuż Wisły arteria zostanie zamknięta od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Ruch wróci tu dopiero w czwartek o godzinie 18" - przekazał stołeczny ratusz.

W środę od godziny 15:00 zostanie ograniczony ruch na Saskiej Kępie. Do godziny 21:15 kierowcy nie wjadą na obszar pomiędzy aleją Poniatowskiego i aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

ZOBACZ: Warszawa. Zatrucie chlorem na basenie. Trzy osoby zatrzymane

Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób posiadających identyfikatory Saskiej Kępy, taksówek oraz jednośladów. Także autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego wjadą do tego rejonu.

Po zakończeniu meczu, około godziny 22:45, zostanie zamknięta aleja Zieleniecka. Wjadą tu tylko autobusy komunikacji miejskiej. Jeśli duża grupa kibiców będzie chciała przejść do centrum pieszo, policja może zdecydować o zamknięciu mostu Poniatowskiego i alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.