Tłum na madryckim stadionie nie krył euforii podczas oficjalnej prezentacji nowego zawodnika. - Wow! - powiedział w pierwszych słowach Kylian Mbappe. Francuz nie ukrywał, że od dziecka marzył o grze dla "Królewskich", a transfer z francuskiego PSG był dla niego realizacją marzeń. - Oddam życie za ten klub i jego emblemat - dodał napastnik.

ZOBACZ: Pele pogratulował Mbappe. "Znalazłeś się w doborowym towarzystwie"

Zawodnikowi w podniosłym wydarzeniu towarzyszyła na trybunach rodzina, a także legenda francuskiego klubu Zinedine Zidan. Mbappe, wzruszony podczas skandowania jego imienia przez publiczność, w pewnym momencie ucałował herb na koszulce aktualnych mistrzów Hiszpanii i Europy. Było to nawiązanie do gestu Cristiano Ronaldo, który ponad dekadę temu dołączał do drużyny grającej w La Liga.

Kylian Mbappe w Realu Madryt. Spełnia "marzenie swojego życia"

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć także "architekta" transferu Florentino Pereza. - Kylian Mbappe to wyjątkowy zawodnik, który pomoże nam w dalszym wygrywaniu. Zawodnik, który dziś spełnia marzenie swojego życia. Witaj w domu - powiedział prezes Realu Madryt.

25-latek związał się sportowo z hiszpańską stolicą na najbliższe pięć lat. Będzie występował z numerem 9 na koszulce, choć tradycyjnie grał na plecach z "10". Mimo to uszanował tradycję i nie zamierzał odbierać tej liczby legendzie klubu - Luka Modricovi.

ZOBACZ: Finał Ligi Mistrzów. Real Madryt pokonał Borussię Dortmund

"Real Madryt ma nadzieję zrekompensować koszty - pensję w wysokości co najmniej 15 milionów euro za sezon i premię za podpisanie kontraktu w wysokości ponad 100 milionów euro – poprzez umowy sponsorskie oraz sprzedaż biletów i gadżetów" - zwraca uwagę francuska agencja AFP.

Kylian Mbappe może zadebiutować w Warszawie

Część piłkarzy Realu Madryt wróciła w poniedziałek do treningów i wkrótce wyleci do Stanów Zjednoczonych na zgrupowanie. Podczas tournee za oceanem "Królewscy" zmierzą się na turnieju pokazowym "Soccer Champions Tour 2024" z trzema drużynami:

AC Milan (31 lipca Soldier Field w Chicago)

(31 lipca Soldier Field w Chicago) FC Barcelona (3 sierpnia MetLife Stadium w East Rutherford (New Jersey)

(3 sierpnia MetLife Stadium w East Rutherford (New Jersey) Chelsea Londyn (6 sierpnia, Bank of America Stadium w Charlotte)

Jednak - jak wskazuje m.in. hiszpański "AS" - Kylian Mbappe rozpocznie cykl treningowy dopiero 6 sierpnia i wtedy dołączy do reszty drużyny wracającej na Superpuchar Europy.

Spotkanie przeciwko włoskiej Atalancie zostanie rozegrane 14 sierpnia na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Media zwracają uwagę, że identyczny scenariusz miał miejsce w 2014 roku. Wtedy Toni Kroos przybył do Realu Madryt po mundialu, zaczął później przygotowania i także debiutował w starciu zwycięzcy Ligi Mistrzów przeciw triumfatorowi Ligi Europy.

Mbappe wzmocni Real Madryt. Z PSG nie zdobył zwycięstwa w Lidze Mistrzów

Kylian Mbappe będzie częścią ofensywnego trio Realu Madryt wraz z angielskim pomocnikiem Jude Bellinghamem i brazylijskim napastnikiem Viniciusem Juniorem pod okiem włoskiego trenera-weterana Carlo Ancelottiego.

Jak przypomina Polsat Sport, Francuz ostatnie sześć lat spędził w PSG, z którym seryjnie zdobywał mistrzostwo kraju. W najważniejszych klubowych rozgrywkach czyli w Lidze Mistrzów nie udało mu się jednak triumfować i właśnie to był jeden z głównych powodów przejścia do "Los Blancos".