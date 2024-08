Prezydent wystąpił podczas środowych uroczystości wręczenia nominacji generalskich i odznaczeń wojskowych. Andrzej Duda podkreślił potrzebę stałego rozwoju potencjału militarnego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu, który w najbliższych latach trafi do Polski.

Wymienione zostały między innymi kontrakty na dostawę 96 śmigłowców szturmowych AH-64E Apach oraz 28 lekkich opancerzonych transporterów rozpoznawczych Kleszcz. - Dziękuję panu premierowi (Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi - red.) i jego współpracownikom za podpisane kontrakty. Ten wielki z wczoraj, tak długo oczekiwany, także przeze mnie - mówił Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał także o zaawansowanych pracach nad ustawą dotyczącą reakcji na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa kraju. W tym przypadku Duda również podziękował za dobrą współpracę z rządem, dzięki czemu "ustawa szybko stanie się częścią naszego systemu".

Wręczenie nominacji generalskich. Prezydent: Nie mam wątpliwości, że podołacie zadaniom

W trakcie wystąpienia po wręczeniu nominacji generalskich prezydent zwrócił się bezpośrednio do wojskowych. Duda podziękował im za wieloletnią służbę i pogratulował awansu.

- Nie jest łatwo przyjąć nominacje generalskie, w taki dzień jak dziś (...) Dziś to znaczy w tych czasach, gdy za naszą granicą toczy się wojna. Po raz pierwszy od długich dziesięcioleci, od II wojny światowej, prawdziwa, pełnoskalowa, straszna, z setkami zabitych poległych żołnierzy (...) Panowie generałowie wiedzą, jaka to jest odpowiedzialność przyjąć na siebie nominację generalską - podkreślił.

W związku z wojną w Ukrainie Andrzej Duda wspomniał o ogromnej odpowiedzialności, jaka ciąży na generałach.

- To nie tylko prestiż, to nie tylko podsumowanie dotychczasowej służby, zaszczytne, wzorowe podkreślenie jej charakteru, jako znakomitego dla RP i w jej ocenie, ale to także i przede wszystkim zobowiązanie na przyszłość. Do służby jeszcze bardziej wytężonej, jeszcze bardziej odpowiedzialnej, z wzięciem na siebie jeszcze większego ciężaru gotowości - przekonywał.

- Życzę sił, aby zawsze były także w najtrudniejszych momentach. Macie za sobą ogromne doświadczenie, bardzo często dosłownie bojowe, realizowane na misjach poza granicami kraju (...) Nie mam wątpliwości, że sprawdziliście się i nie mam wątpliwości, że podołacie zadaniom, które będą przez wami stawiane - dodał.

Szef MON do generałów: Jesteśmy z was dumni

W trakcie uroczystości głos zabrał także szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister w trakcie wystąpienia pogratulował nowo mianowanym generałom, podkreślając, że "udowodnili, że są godni tych odznaczeń".

- Jesteście odpowiedzialni, dzisiaj, jeszcze bardziej za Polskę, za swoich podwładnych, za Wojsko Polskie, za miłość do ojczyzny, bo bez niej nie można wstąpić do armii, nie można awansować i nie można służyć. Ona zawsze jest na pierwszym miejscu - mówił.

- Jesteśmy z was dumni. Dziękujemy, że potrafiliście przez swoje życie udowodnić, że tych gwiazdek kolejnych i wężyka jesteście godni, że potrafiliście to zdobyć. To jest wasz dzień i waszych rodzin. Ale to jest też nasz dzień, jako Polski - dodał.

Szef MON zwrócił się także do prezydenta Andrzeja Dudy i podziękował za przyjęcie propozycji nominacji.

- Bardzo dziękuję za te 19 nominacji, które pan przed chwilą wręczył. To jest wymiar odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa polskiego. I w tym względzie nie może być nadmiernych emocji politycznych, jakiejś własnej ambicji czy innych celów. Tu musi być rzetelna, codzienna praca, która przynosi efekty - podkreślił.

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Awanse w polskiej armii

W przeddzień Święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda mianował 19 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie.

Na stopień generała broni awansowany został zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP Stanisław Czosnek. Wojskowy to były dowódca 11. Lubelskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Służył m.in. w Afganistanie, gdzie był zastępcą dowódcy Regionu Wschodniego ds. Koalicyjnych sił ISAF.

Nominacje na stopień generała dywizji otrzymali: Piotr Fajkowski (dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej), Piotr Kriese (inspektor szkolenia w Dowództwie Generalnym RSZ), Michał Rohde (zastępca dowódcy 2. Korpusu Polskiego - Dowództwa Komponentu Lądowego), Bogdan Rycerski (szef sztabu Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód), a także Marek Warzyniak (szef Zarządu Inżynierii Wojskowej, zastępca Inspektora Rodzajów Wojsk w DGRSZ).

Na stopień generała brygady Andrzej Duda nominował 13 pułkowników: Witolda Bartoszka (dowódca 1. Brygady Logistycznej), Tomasza Biedziaka (dowódca 20. Brygady Zmechanizowanej), Mieczysława Bieńka (szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - Sztab Generalny Wojska Polskiego), Mirosława Bodnara (radca koordynator, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych), Marka Brzezicha (dowódca 3. Brygady Radiotechnicznej) i Jarosława Chojnackiego (szef pionu - zastępca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych).

Są to również Piotr Iwaszko (dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego), Jerzy Janowski (radca koordynator, Biuro Ministra Obrony Narodowej), Grzegorz Kaliciak (dowódca 15. Brygady Zmechanizowanej), Grzegorz Kołodziejczyk (dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego), Damian Matysiak (zastępca dowódcy Garnizonu Warszawa), Piotr Saniuk (dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych) i Arkadiusza Widła (szefa Inspektoratu Kontroli Wojskowej).

