- Mam pretensję do Sejmu, że pracuje tak niemrawo - powiedziała Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w kancelarii RP w programie "Graffiti". Jak wskazała, prezydent oczekuje na zajęcie się dwoma jego inicjatywami.

Małgorzata Paprocka podkreśliła, że prezydent Andrzej Duda ma zamiar do końca swojej kadencji wypełniać swoje zobowiązania programowe wobec wyborców. - W Sejmie leżą dwie bardzo ważne inicjatywy pana prezydenta i to powiedziałabym wyjęte ze sporu politycznego. Pierwsza dotyczy asystencji, czyli praw osób z niepełnosprawnościami, nawet nie odbyło się pierwsze czytanie. Druga to ustawa dotyczy współdziałania w zakresie bezpieczeństwa - powiedziała.

- Mam pretensję do Sejmu, że pracuje tak niemrawo. Do rządu, że tych projektów jest tak mało. Tempo prac wyjątkowo ślamazarne. Takiego Sejmu nie pamiętam z perspektywy 15 lat pracy, to jest pokłosie sporów politycznych wewnątrz koalicji i nieumiejętności ustalenia konsensusu - dodała.

Prezydencka minister odniosła się również do wypowiedzi szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który powiedział, że "prezydent wpadł we własne sidła", bo nie przestrzega własnej ustawy. - Trudno o większą hipokryzję niż taka wypowiedź pana ministra. Ta ustawa nie zmienia nic, bo nie może zmienić konstytucji. Ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent - podkreśliła.

Zdaniem Paprockiej wymiana tak wielu ambasadorów to zły pomysł. - Jeśli chce się zastępować bardzo doświadczonych ambasadorów, delikatnie mówiąc osobami o wątpliwych kwalifikacjach musi być weto prezydenta w tej sprawie. To są jakieś kruczki prawne i próba zamydlenia oczu opinii publicznej, że zawaliło się sprawę - powiedziała.

Poruszony został również wątek stanowiska głowy państwa ws. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. - Pan prezydent podjął decyzję ws. KRRiT. Pan prezydent nie podziela poglądu, który jest przedstawiony w Sejmie i Senacie - wskazała.

