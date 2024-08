Zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci i obrażeń ciała usłyszeli Regina i Wiesław S., którzy sprzedawali mięsną galaretkę własnej produkcji na targu w Nowej Dębie - potwierdził polsatnews.pl. W produkcie wykryto znaczne przekroczenie azotanu sodu, co doprowadziło do śmierci 54-latka. Małżeństwu grozi do pięciu lat więzienia.