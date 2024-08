Nate Byrne we wtorek rano prezentował prognozę pogody w programie ABC News Breakfast. Mężczyzna nagle przerwał opisywanie nadchodzącej aury. - Muszę na chwilę się zatrzymać - powiedział.



Następnie dodał: - Niektórzy z was mogą wiedzieć, że miewam ataki paniki i to właśnie teraz się dzieje - mówił, prosząc jedną z prowadzących poranny serwis Lisę Millar o kontynuowanie transmisji.

Australia. Prezenter przerwał program na żywo. Miał atak paniki

Kamera natychmiast przesunęła się na prezenterkę, a Byrne mógł dojść do siebie. Z niecodzienną sytuacją szybko sobie poradzono, gdyż prezenter już wcześniej wyznał kolegom ze studia, z czym się zmaga. - To bardzo dobrze, że był tak otwarty w tej sprawie - oceniła Millar.

Michael Rowland, który wraz z dziennikarką prowadzili poranny serwis, zażartował później, że obawiał się, iż będzie musiał wcielić się w rolę kolegi i dokończyć za niego prezentowanie pogody.

Po chwili Byrne wrócił i przeprosił widzów. Dołączył potem do prowadzących i opowiedział o swoich doświadczeniach. Podzielił się nimi także w rozmowie z BBC News.

"Dotarłem do ściany i zabrakło mi tchu". Szczere wyznanie prezentera

- Dotarłem do ściany i wówczas zdałem sobie sprawę, że brakuje mi tchu. Wiem, że ta konkretna pozycja jest dla mnie wyzwalaczem ataków paniki. I się zaczęło, to wywołało jeden - powiedział Byrne.

Jak uznał, była to "reakcja fizjologiczna". - Czuję mrowienie całego ciała, zaczynam się pocić. Po prostu wszystko we mnie krzyczy: Uciekaj, idź, wyjdź - tłumaczył.

Zauważył, iż reakcje na jego szczere wyznanie były tylko pozytywne. - Wiele osób po tym, jak pierwszy raz publicznie o tym mówiłem, powiedziało mi, że nie wiedzieli, że to, co mieli, to był atak paniki. Nie wiedzieli, że inni ludzie też miewają takie ataki. To się zdarza - podkreślił.

- Chodzi o to, że jeśli stwierdzisz, że masz atak paniki lub zaburzenia lękowe, to najlepiej udać się do lekarza. Rozmowa z kimś jest prawdopodobnie najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić - poradził australijski prezenter.