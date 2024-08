Dwie osoby wbiegły na płytę krakowskiego lotniska, próbując dostać się na pokład samolotu do Marsylii. Polka i Francuz mieli bilety na lot, ale obsługa nie zezwoliła im na wejście na pokład. To jednak nie powstrzymało pary. 28-latka i 29-latek zostali zatrzymani przez pracowników, którzy wezwali na miejsce funkcjonariuszy SG.

Na lotnisku w Krakowie-Balicach doszło we wtorek rano do niecodziennej interwencji. Z terminala odlotów - już po zakończonej odprawie - na płytę lotniska wtargnęły dwie osoby. Próbowały w ten sposób dostać się do pokład samolotu lecącego do Marsylii.

Parę powstrzymali pracownicy obsługi lotów, a na miejsce wezwano funkcjonariuszy zespołu interwencji specjalnych placówki SG w Krakowie-Balicach.

Kraków: Nie chcieli zapłacić za bagaż. Wbiegli na płytę lotniska

Jak się okazało, 28-letnia Polka i 29-letni Francuz mieli wykupione bilety na lot do Marsylii. Obsługa nie zezwoliła im jednak na podróż, gdyż nie uiścili dodatkowej opłaty za zbyt duży bagaż. Brak zapłaty spowodował, że turyści utracili status pasażerów.

"Para nie chciała opuścić gate’u oraz nie wykonywała poleceń obsługi lotniska. Pasażerowie mimo wszystko nie chcieli zrezygnować z lotu i wdarli się na płytę lotniska" - czytamy w komunikacie pograniczników.

Straż Graniczna ukarała "zdeterminowanych" turystów

Niedoszli pasażerowie ponieśli konsekwencje swojego zachowania. Za nieuprawnione wtargnięcie na płytę lotniska zostali ukarani mandatami w wysokości 200 złotych.

"Oczywiście swoje plany, dotyczące podróży do Francji, musieli również przełożyć na inny termin" - przekazała SG.