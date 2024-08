Zajęcie obszarów na terytorium obwodów kurskiego i biełgorodzkiego przez ukraińskie wojska skłoniło rosyjską armię do przemieszczenia części sił stacjonujących dotąd w Ukrainie - przekonuje Kijów. W rozmowie z Politico rzecznik ukraińskiej armii Dmytro Łychowyj przekazał, że jednostki, które powróciły do Rosji, okupowały do tej pory obwody zaporoski i chersoński.

Przedstawiciel Sił Zbrojnych Ukrainy nie wyjawił, o jakich konkretnie liczbach mowa. Stwierdził jedynie, że to "stosunkowo niewielka" ilość. Jednocześnie Moskwa kontynuuje ofensywę w obwodzie donieckim, skupiając się na froncie w kierunku Pokrowska.

Rosja zaskoczona ofensywą Ukraińców. Zajęli kolejne terytoria

Armia ukraińska od ponad tygodnia prowadzi ofensywę w obwodach kurskim i biełgorodzkim. Początkowo rosyjscy dowódcy bagatelizowali atak, informując że sytuacja jest pod kontrolą. Niedługo później władze zadecydowały jednak o ewakuacji z terytorium zajętego przez Ukraińców ponad 76 tys. osób.

Generał Ołeksander Syrski z Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że armia ukraińska kontroluje obecnie ok. 1000 kilometrów kwadratowych terytorium rosyjskiego. - Grupy wojsk wykonują przydzielone im zadania. Bitwy toczą się na całym froncie. Sytuacja jest pod naszą kontrolą - orzekł dowódca.

Jak podaje agencja Reutera, podczas wideokonferencji z Wołodymyrem Zełenskim Syrski przekazał, że w ciągu minionej doby zajęto kolejne 40 kilometrów kwadratowych ziemi okupanta. We wtorek Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały, że przejęły kontrolę nad 74 osadami na południu obwodu kurskiego. W ciągu ostatnich 24 godzin wojsko posunęło się o 1-3 km do przodu.

Władze rosyjskie wprowadziły w piątek wieczorem w graniczących z Ukrainą obwodach kurskim, biełgorodzkim i briańskim "stan operacji antyterrorystycznej", umożliwiający stosowanie "niezbędnych środków i tymczasowych ograniczeń".