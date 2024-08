Michał Kołodziejczak zapytany został przez Bogdana Rymanowskiego m.in.o to, czy rząd jest gotowy na nowy protest rolników, zapowiadany przez Ruch Młodych Farmerów.



"Gość Wydarzeń" ocenił wówczas, że politycy nie powinni pokazywać się na dożynkach, żeby tylko się wypromować. Pytany jednak o to, czy oznacza to, że on nie będzie uczestniczył w tego typu wydarzeniach, powiedział, że pojawi się, ale aby być między ludźmi.



- Protest to jest coś normalnego w demokracji, gdzie mamy wolne państwo i można wyrażać swoje zadowolenie i niezadowolenie. Każdego dnia pracuję, żeby takich protestów nie musiało być. Sytuacja nie jest prosta - powiedział.

Będą dopłaty bezpośrednie dla rolników?

W trakcie rozmowy Kołodziejczak odniósł się także do sprawy niewypłacenia niektórym rolnikom należnych im dopłat bezpośrednich. - Z tego, co wiem to jest nieduży odsetek, to osoby, gdzie prowadzone są jakieś sprawdzenia lub były wątpliwości - odparł.

Polityk wskazał przy tym, że obecna sytuacja jest "pokłosiem wielu trudnych lat" pełnych zaniedbań, a naprawa tego to "bieg długodystansowy".

ZOBACZ: Julia Szeremeta wprost o polityce. Padła konkretna zapowiedź

- Mogę tylko przeprosić rolników, że jeszcze tych pieniędzy nie odstali. (...) Nie chcę ciągle mówić i zwalać na to, co było. Każdy powinien w Polsce mieć taki poziom rozumu, żeby wiedzieć, że przez co najmniej przez osiem lat nie zrobiono nic, żeby te pieniądze szybko trafiały na konta polskich rolników - zaznaczył.

Pytany o skalę protestów na jesieni w związku z Zielonym Ładem, Kołodziejczak powiedział, że "jeżeli coś się komuś nie podoba, to zawsze może protestować". Podkreślił jednak, że lepszym rozwiązaniem jest dialog, taki, jak ten prowadzony przez ministra Siekierskiego.

- Niech pan głupot nie opowiada - oburzył się, gdy prowadzący stwierdził, że rozmowy prowadził także minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Michał Kołodziejczak: Wzrost cen i tak wolniejszy niż do tej pory

"Gość Wydarzeń" był pytany również o wzrost cen w sklepach, o którym rząd mówił, iż go nie będzie. Zdaniem wiceministra rolnictwa "ten wzrost cen i tak jest wolniejszy niż do tej pory". - Pewnie powinno być lepiej. Będę robił wszystko, byśmy byli bezpieczni i niezależni żywnościowo, żeby polskie produkty były gwarantem dobrej przystępności i dobrych cen - zapewnił.

Na uwagę Bogdana Rymanowskiego, jakie są szanse, by rosnące ceny wyhamować, odparł, że "głowy za to "nie położy" i wskazał na duży wzrost gospodarczy, który może być wyjściem "w kierunku zaspokojenia, jeśli chodzi o potrzeby" Polaków. - Jedne produkty drożeją, drugie tanieją. Będziemy to dokładnie obserwować. Zrobię wszystko, żeby te ceny były normalne - zadeklarował.

Spór o dziki między ministerstwami rolnictwa i klimatu

Kołodziejczak mówił też o problemie dzików w Polsce. Wprost przyznał, że między jego ministerstwem a resortem klimatu i środowiska, na czele którego stoi Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050, jest spór o dziki. Zdaniem polityka KO i AgroUnii tych zwierząt jest za dużo i trzeba doprowadzić do zmniejszenia ich populacji, aby zapobiec rozprzestrzenianiu ASF (afrykańskiego pomoru świń).

- Każdy obrońca (zwierząt - red.), czy on chciałby, żeby ten dzik w męczarniach umierał? Żeby miał gorączkę? Czy dla niego świnie są gorsze niż dziki? - pytał wiceminister, odpowiadając na pytanie, co powiedziałby aktywistom. Jednocześnie zarzucił Hennig-Klosce i wiceszefowi klimatu Mikołajowi Dorożale, że prowadzą "wysoko nieodpowiedzialną politykę".

Jak wyjaśnił, chodzi tu głównie o opór wobec eksterminacji dzików. - Jesteśmy gospodarzami w naszym kraju. Nie chcemy, żeby Unia nami rządziła, a chcemy, żeby rządził nami dzik i dziki ptak - oburzał się polityk KO.

Artykuł jest na bieżąco aktualizowany.