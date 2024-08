Julia Szeremeta wprost o polityce. Padła konkretna zapowiedź

- Skupiam się na sporcie - powiedziała srebrna medalistka olimpijska w boksie Julia Szeremeta. Zanim jednak 20-letnia Polka poleciała do Paryża, startowała w ostatnich wyborach lokalnych z list Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców. Nie zamierza jednak znów stanąć w szranki z politycznymi konkurentami. - Mój cel numer jeden to przygotowania do igrzysk w 2028 roku - dodała w "Gościu Wydarzeń".