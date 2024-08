Ryszard Czarnecki usłyszał zarzuty. Mamy komentarz byłego europosła PiS

Były europoseł PiS Ryszard Czarnecki usłyszał w środę zarzuty. Chodzi o zwroty za tzw. kilometrówki, które - zdaniem śledczych - pobrał niezgodnie z prawem. Grozi za to do 15 lat więzienia. - Kategorycznie zaprzeczyłem, że chciałem dokonać tego przestępstwa - powiedział polsatnews.pl Czarnecki.

Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Zamościu, postępowanie "zostało zainicjonowane zawiadomieniem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych dotyczącym niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości przez posła do Parlamentu Europejskiego".

Chodzi o ubieganie się o zwrot kosztów podróży. Proceder miał trwać od 10 czerwca 2009 roku do 12 listopada 2013 roku w Warszawie, Brukseli i Strasburgu. Zdaniem śledczych niekorzystnie rozporządził on mieniem w wysokości 203 167 euro.

Ryszard Czarnecki z zarzutami. Grozi mu do 15 lat więzienia

Według śledczych Czarnecki miał podać nieprawdę w sporządzonych i podpisanych dokumentach, co do "miejsca zamieszkania w kraju, a następnie złożenia we wskazanym powyżej okresie 243 wniosków o zwrot kosztów podróży". Jak dodano, we wnioskach "podano nieprawdę, co do odbywanych podróży służbowych, przejechanego kilometrażu oraz pojazdów jakimi miały się one odbywać".

Te działania - jak czytamy - miały skutkować "wprowadzeniem w błąd osób dopowiedzianych w Parlamencie Europejskim za podejmowanie decyzji w przedmiocie zwrotu wydatków".

Ryszard Czarnecki: Kategorycznie zaprzeczyłem, że chciałem dokonać przestępstwa

Prokuratura podsumowała, że były europoseł PiS zwrócił kwotę 104 517,66 euro (439 663,98 złotych). W środę został on przesłuchany w charakterze podejrzanego i nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył też krótkie wyjaśnienia, w których zanegował fakt popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Grozi mu kara więzienia do 15 lat.

W rozmowie z polsatnews.pl Czarnecki powiedział, że "nie zgodził się na postawione zarzuty". - Kategorycznie zaprzeczyłem, że chciałem dokonać tego przestępstwa. Sprawa przez instytucje europejskie została wyjaśniona już dwa lata temu - uznał.

Jak zapewnił, jest otwarty na "współpracę i wyjaśnienia". Podkreślił też, iż zarzucany jest mu jeden czyn, a nie kilka.