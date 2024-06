Ryszard Czarnecki kandydował do Parlamentu Europejskiego z drugiego miejsca w okręgu nr 7, czyli z Wielkopolski. Ani on, ani "jedynka" PiS Wojciech Kolarski nie dostali się do europarlamentu.

Czarnecki był w PE od 2004 roku. Pierwszy raz dostał się do Brukseli z list jeszcze Samoobrony. Później dołączył do Prawa i Sprawiedliwości i uzyskiwał reelekcję w kolejnych wyborach europejskich.

Głośno o Czarneckim zrobiło się 2020 roku, kiedy Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych skierował wniosek do polskiej prokuratury w sprawie niekorzystnego rozporządzenia mieniem Parlamentu Europejskiego przy składaniu wniosków o zwrot kosztów podróży służbowych. Chodzi o tzw. "kilometrówki".

W 2021 roku Parlament Europejski nakazał Czarneckiemu zwrot 100 tysięcy euro, które polityk bezprawnie pobrał w czasie swoich delegacji. Europoseł oddał pieniądze.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wyniki

Według sondażowych wyników Ipsos, wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała Koalicja Obywatelska, drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Podium zamyka Konfederacja. Kolejny jest komitet Trzeciej Drogi, a dalej Lewica.

W wyborach 9 czerwca Polacy wybrali swoich przedstawicieli do europarlamentu, który liczy 720 deputowanych. Delegacja Polski to 53 osoby.