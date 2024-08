Krajowa Administracja Skarbowa KAS prowadzi audyty dotyczące nieprawidłowości w wydawaniu środków publicznych przez poprzedni rząd. - Złożono 51 zawiadomień do prokuratury oraz 20 zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych - poinformował wiceszef KAS Marcin Łoboda. Jak dodał, udokumentowane nieprawidłowości dotyczą 5 mld zł - dodał.

Na konferencji prasowej szefa Krajowej Administracji Skarbowej Marcina Łobody i zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej Zbigniewa Stawickiego poinformowano o prowadzonym audycie w sprawie gospodarowanie środkami publicznym.

KAS prowadzi audyt. Zawiadomienia do prokuratury

Audytem objęto 96 podmiotów, w tym 17 ministerstw, 28 fundacji, osiem stowarzyszeń, państwowe osoby prawne (m.in. Polski Instytut Sztuki Filmowej), urzędy i organy centralne, agencje wykonawcze (m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), jednostki budżetowe czy te podległe Lasom Państwowym.

- 51 zawiadomień do prokuratury na dzień dzisiejszy oraz 20 zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych - poinformował w środę wiceszef KAS Marcin Łoboda.

Dodał, że udokumentowane nieprawidłowości dotyczą 5 mld zł.

- Kwota objęta badaniem, dotyczącym nieprawidłowości w wydawaniu środków publicznych, to 100 mld zł. Nieprawidłowości, które zostały udokumentowane, dotyczą 5 mld zł, z czego w przypadku 3 mld zł złożone zostały już w trakcie audytów zawiadomienia do prokuratury - powiedział wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

O sprawie wypowiedział się już wcześniej Donald Tusk. Premier stwierdził, że "był to układ zamknięty".

- Kiedy mówię o "układzie zamkniętym", to mówię o bardzo dobrze przygotowanym mechanizmie wykorzystywania środków publicznych. Wykorzystywano też całe urzędy i pracowników. Ten mechanizm ma bezpośredni wpływ na to, co będzie się działo w Polsce przez najbliższe lata i miało też na pewno wpływ na wyniki wyborów - powiedział.

Wkrótce więcej informacji.