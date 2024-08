12-latka i jej opiekunka straciły życie w wypadku autobusu, do którego doszło w Ukrainie. Pojazdem jechali przede wszystkim niepełnoletni pasażerowie. Prokuratura podejrzewa, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem, a wcześniej naruszył przepisy ruchu drogowego.

W obwodzie chmielnickim w Ukrainie we wtorek około godziny 7:30 doszło do wypadku autobusu. Pojazd przewrócił się na autostradzie H-03 w pobliżu wsi Wiśniopol, a na jego pokładzie podróżowały wówczas 23 osoby, w tym 19 dzieci.

ZOBACZ: Samochód wjechał w przystanek. Groźny wypadek w Warszawie

Ze wstępnych ustaleń lokalnej policji wynika, że kierowca autobusu LAZ Liner nagle stracił nad nim panowanie. W wyniku tego pojazd przewrócił się na bok. Niestety nie obyło się bez ofiar śmiertelnych - w zdarzeniu zginęły 12-letnia dziewczynka i jedna z nauczycielek.

Ukraina. Wypadek autobusu. Kierowca prawdopodobnie popełnił błąd

Po wypadku 16 osób trafiło do szpitali. Mundurowi podali, że jedno dziecko oraz kierowca są w stanie krytycznym i pozostają na oddziale intensywnej terapii. Na miejscu wypadku przeprowadzono oględziny i zabezpieczono ślady.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie spowodowało wypadek. Prokuratorskie postępowanie prowadzone jest jednak pod kątem naruszenia zasad w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem, co doprowadziło do śmierci kilku osób.