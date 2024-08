W dzielnicy Łabędy w Gliwicach wprowadzono zasady w sprawie użytkowania wspólnej przestrzeni. W trawnik - na kilkuset metrach kwadratowych - wbito osiem tabliczek, niektóre obok siebie.

Wśród nich m.in. zakazy dotyczące wyprowadzania psów w konkretnych miejscach, ale też gry w piłkę. Oznaczenia wyznaczają także specjalne strefy ciszy, gdzie nie ma możliwości prowadzenia głośnych rozmów lub słuchania muzyki.

"Osiedle zakazów" w Gliwicach. Mieszkańcy mają mieszane uczucia

Wbrew temu, co dzieje się w okolicy, mieszkańcy nie są fanami wszechobecnej, głuchej ciszy. O to, by okolica sprawiała takie wrażenie, zadbali dwaj mieszkańcy osiedla, którzy skarżyli się na hałas. By ich zadowolić, zarząd wspólnoty mieszkaniowej zdecydował, by wprowadzić tabliczki, co też uczynił zarządca.

- Dzieci chodzą, grają w piłkę, nie idzie odpocząć. A tu mąż sąsiadki ma nocki, nie może się wyspać - tłumaczyła reporterowi Polsat News Jakubowi Zegadło jednak z mieszkanek osiedla, która popiera zmiany.

Spora część osób nie jest jednak zadowolona z postawienia tabliczek. Podkreślają, że "każdy kiedyś był dzieckiem", a te mają prawo do aktywności na dworze. - My się z nimi liczymy, oni też powinni się z nami liczyć - powiedział jeden z mężczyzn.

- Nie może tak być że parę osób, dwie, rządzą całym osiedlem - podkreśliła Wanda Ratajczak, mieszkanka ulicy Olimpijskiej. Kobieta postanowiła stworzyć petycję o usunięcie tablic, które postawienie nie jest w żaden sposób umocowane w prawie. Podpisało się pod nią blisko 60 osób. W piśmie znalazła się też wyraźna prośba, by za montaż i demontaż zapłacili wnioskujący, a nie mieszkańcy.