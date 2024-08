Nadużycia rządu PiS. "W tej chwili to jest 5 miliardów złotych"

- 100 mld to kwota, która jest objęta badaniem, 5 mld zł to kwota, gdzie już są ustalone nieprawidłowości - wyjaśnił minister finansów Andrzej Domański w programie "Graffiti" pytany o zawiłości finansowe "układu zamkniętego". Polityk mówił również o obniżeniu składki zdrowotnej i kwocie wolnej od podatku do 60 tys. zł.

- 100 mld to kwota, która jest objęta badaniem, 5 mld zł to kwota, gdzie już są ustalone nieprawidłowości, z kolei ponad 3 mld zł to kwota odnośnie, której zostały złożone zawiadomienie do prokuratury, więc pracujemy nad tym, teraz trwają kontrole w 90 jednostkach - wyjaśnił minister pytany o rozliczenia "układu zamkniętego".

Polityk pytany o dokumenty, jakie zostały podpisane przez rządzących w tej sprawie tłumaczył, że zawarto umowę o "zacieśnianiu koordynacji działań w celu skutecznego odzyskania mienia i wspólnego wypracowania rozwiązań, aby takie sytuacja się nie powtórzyły".

Składka zdrowotna. Domański: minimum jest rezygnacja

Marcin Fijołek zapytał swojego gości o obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców w 2025 roku. - Z całą pewnością w 2025 roku wejdą w życie działania na rzecz obniżenia składki zdrowotnej. Takim minimum jest rezygnacja ze składki od aktywów trwałych, jak np. sprzedaż auta - powiedział Andrzej Domański.

- Polski Ład wprowadzony przez PiS uderzył w przedsiębiorców i teraz my staramy się te negatywne skutki odwrócić - dodał mówiąc, że "to jest nasz wspólny problem".

- Musimy znaleźć takie rozwiązanie, żeby z jednej strony zapewnić przedsiębiorcom niższą składkę, ale z drugiej, żeby był wysoki poziom ochrony zdrowia - mówił szef resortu finansów.

Dalej prowadzący pytał o plany budżetowe i to, czy rząd planuje uwzględnić podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. - Z roku na rok wydatki będą większe, ale my musimy ograniczyć poziom deficytu. W tym roku nasza gospodarka rośnie w tempie 3 proc., w zeszłym - za czasów PiS - ta gospodarka stanęła - mówił.

- Zgodnie z deklaracją premiera tę kwotę wolną chcemy zrealizować w tej kadencji - zapewnił. Domański dodał, że nie zapadła jeszcze decyzja ws. nowelizacji aktualnego budżetu.

Ceny energii. Minister deklaruje "konkretne rozwiązania"

- Wczoraj spotkałem się z panią minister klimatu i rozmawialiśmy m.in. o cenach energii na 2025 rok i potencjalnych rozwiązaniach osłonowych. Wiemy, że ceny naszej energii są bardzo wysokie, ale dziś jest potrzebna przede wszystkim transformacja energetyczna. (...) Będą konkretne rozwiązania zawarte w budżecie na rok 2025 - zdradził polityk.

Marcin Fijołek pytał swojego gościa o subwencję PiS. - Najpierw musimy poczekać na decyzję PKW. (...) Dla mnie to będzie kluczowa decyzja - powiedział. Domański mówił również o zasiłku pogrzebowym i waloryzacji tego świadczenia.

