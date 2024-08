- Jesteśmy zmęczeni, ale jest dużo fajnych emocji - powiedział trener polskich siatkarzy Nikola Grbić w Polsat News w programie "Gość Wydarzeń". - W tym, że nie wygraliśmy złota, istotną rolę odegrały kontuzję w drużynie - dodał.

Trener zaznaczył, że "pierwszym krokiem w drodze do finału był wygrany mecz grupowy z Brazylią". - A najważniejsze dla mnie było spotkanie półfinałowe z USA - podkreślił. - Takie mecze budują. Wygrała go cała drużyna - przekazał Grbić odnosząc się do zaciętego pojedynku z Amerykanami, który Polacy wygrali 3:2.

IO 2024. Nikola Grbić: Były kłopoty ze złożeniem składu

Jak zaznaczył, na spotkanie poświecono bardzo dużo energii. - Dlatego nie było jej już tyle na Francję - powiedział trener siatkarzy.

- Do samego końca nie wiedzieliśmy, czy kontuzjowani gracze będą mogli wyjść na parkiet w finale. Były kłopoty ze złożeniem składu - wyliczał Grbić.

Trener odniósł się także do igrzysk w Los Angeles w 2028 roku. - Mamy dobry zespół na kolejne lata. Oni mogą spróbować wygrać kolejny medal. Mam nadzieję, że teraz złoto - podsumował.

Tomasz Fornal o finałowym meczu na igrzyskach: Tę drużynę było stać na złoto

- Duża część kibiców sam finał na igrzyskach wzięłaby w ciemno - powiedział siatkarz Tomasz Fornal. - Ambicja sportowa jednak robi swoje. Ciężko nam pogodzić się z porażką z Francją - dodał.

Fornal przekazał, że "tę drużynę było stać na złoto" zaznaczając, że "jeszcze nie doceniamy w pełni tego, co się zdarzyło w Paryżu".

- Pokazaliśmy, że potrafimy się zebrać i wrócić do gry - powiedział siatkarz komentując mecz z USA. - Mieliśmy kilka kontuzji. Ale graliśmy całą drużyną - podkreślił.

Jak dodał, ten półfinał kosztował bardzo dużo energii. - Mieliśmy kłopoty zdrowotne, Francuzi nie mieli ich prawie wcale. Po meczu z Stanami byliśmy wypompowani z energii - przekazał Fornal.

Siatkarze wrócili w poniedziałek z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W finałowym meczu biało-czerwoni ulegli Francji 0:3 i zdobyli srebro. Dzięki temu reprezentacja Polski w siatkówkę po 48 latach zdobyła medal na igrzyskach.

Trzecie miejsce i brązowy medal zdobyli Amerykanie, którzy pokonali Włochów 3:0.

