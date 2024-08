Nie żyje Jerzy Czerwiński. Polityk PiS miał 64 lata

"Bardzo smutna wiadomość, w wieku 64 lat zmarł nasz kolega senator z PiS IX i X kadencji Jerzy Czerwiński. Zapamiętam go jako wielkiego patriotę, człowieka wielkiej uczciwości, skromności i ogromnej pracowitości. Jurku, spoczywaj w pokoju" - napisał na platformie X Marek Pęk.

Nie żyje Jerzy Czerwiński

Jerzy Czerwiński w latach 1994-98 był radnym Rady Gminy Prudnik, w lata 1998-2001 r. pełnił funkcję radnego Rady Powiatu Prudnickiego, a kolei w latach 2006-2014 był radnym Sejmiku Województwa Opolskiego.

Z zawodu był nauczycielem fizyki. Był posłem na sejm IV kadencji i senatorem IX i X kadencji.

W wyborach 2023 roku utracił mandat senatorski. W 2024 uzyskał za to mandat radnego Sejmiku Województwa Opolskiego.

W mediach wspomina go m.in. były senator PiS Rafał Ślusarz. Napisał, że Jerzy Czerwiński był "najbardziej pracowitym polskim senatorem w minionych dwóch kadencjach, zawsze przygotowany, zawsze obecny, gorliwie pilnował polskich spraw".

Kondolencje złożył także Kamil Kaflowski z biura poselskiego Janusza Kowalskiego. "Pana Senatora zapamiętałem jako bardzo pogodnego i mądrego człowieka. Ostatni raz spotkaliśmy się w połowie lipca" - napisał na platformie X.

Dariusz Kolbek, były dyrektor biura senatorskiego Jerzego Czerwińskiego, w rozmowie z Radiem Opole powiedział, że jest to wielka strata dla regionu.

- Będzie brakowało nam go. Był bardzo dobrym człowiekiem, zawsze się dobrze z nim rozmawiało. Na pewno go ludzie zapamiętają bardzo dobrze. To jest człowiek, który dobrze współpracował nawet z ludźmi z przeciwnego obozu. Każdy go szanował i on każdego szanował. To jest wielka strata - podsumował.