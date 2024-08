Nie żyje "najstarsza wolontariuszka WOŚP". Miała 100 lat

Janina Szelewska z Milkowic na Dolnym Śląsku zmarła w czwartek 8 sierpnia, nieco ponad dwa miesiące po tym, jak świętowała swoje setne urodziny.

"Dziś w nocy odeszła od nas osoba dla mnie bardzo wyjątkowa, (...) osoba pełna ciepła i dobroci, która zawsze miała uśmiech na twarzy i otwarte serce dla innych" - napisała w mediach społecznościowych Moskal-Słaniewska.

Nie żyje "najstarsza wolontariuszka WOŚP"

Pani Janina, mimo podeszłego wieku, bardzo chętnie uczestniczyła w życiu społecznym i udzielała się charytatywnie. W 2019 roku, gdy wybuchła pandemia koronawirusa, wspierała medyków, szyjąc dla nich maseczki ochronne, a w 2020 roku, dołączyła do grona wolontariuszy WOŚP.

ZOBACZ: Nie żyje legenda polskiego sportu. Był wielokrotnym mistrzem świata

Środki na rzecz zbiórek prowadzonych przez WOŚP zbierała przez internet, wystawiając na licytację to, co własnoręcznie uszyła, m.in. fartuszki, kapcie i haftowane poduszki w kształcie charakterystycznego czerwonego serca.

Zmarła Janina Szelewska. "Ulubiona 100-latka"

Janinę Szelewską pożegnała w sieci także senatorka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Jak napisała, piątkowy poranek okazał się być dla niej "smutny", gdyż odeszła jej "ulubiona 100-latka".



"Niedawno świętowaliśmy wspólnie Jej Jubileusz. Pozostaje we mnie wdzięczność, że mogłam Ją znać, podziwiać jej uśmiech, który rozsiewała wokół i dobro, które czyniła. I to w czasie pandemii i to, jako Wolontariuszka WOŚP" - wspomniała.

Msza żałobna za zmarłą ma zostać odprawiona w sobotę 10 sierpnia o godzinie 12 w Milkowicach. Po nabożeństwie żałobnicy przeniosą się do kaplicy na cmentarzu parafialnym, gdzie spocznie pani Janina.