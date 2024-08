Szwedzka prokuratura zakończyła dochodzenie karne w sprawie holenderskiego artysty, którego w maju usunięto z konkursu Piosenki Eurowizji.

Początkowo 26-letni Joost Klein ze swoją oryginalną piosenką "Europapa" był uważany za jednego z faworytów, jednak wszystko się zmieniło, gdy został oskarżony o kierowanie gróźb w stronę jeden z pracowniczek ekipy produkcyjnej.

Holenderski artysta wykluczony z Eurowizji. Prokuratura zamknęła śledztwo

"Śledztwo dowiodło, że mężczyzna wykonał ruch, którym uderzył w kamerę filmową kobiety. Przebieg zdarzeń był szybki i został odebrany inaczej przez świadków incydentu" - przekazała szwedzka prokuratura w wydanym oświadczeniu.

ZOBACZ: Wykluczyli Joosta Kleina z Eurowizji. Na tym może się nie skończyć



"Dzisiaj zamknąłem dochodzenie, ponieważ nie mogę udowodnić, że czyn mógł wywołać poważny strach lub że mężczyzna ten miał zamiar go wywołać" - podał w oświadczeniu starszy prokurator Fredrik Jonsson, cytowany przez agencję Reutera.



Europejska Unia Nadawców (EBU), która organizuje wydarzenie i holenderski nadawca AVROTROS nie wypowiedzieli się jeszcze w sprawie.

Konkurs Piosenki Eurowizji. Menedżer Joosta Kleina: Czujemy ulgę

Jednak holenderska agencja prasowa ANP napisała, że AVROTROS wciąż jest "głęboko rozczarowany" dyskwalifikacją Kleina. Podobno planuje spotkać się niedługo z przedstawicielami EBU, aby omówić sytuację.

ZOBACZ: Eurowizja 2024. Joost Klein zdyskwalifikowany



- My, jako zespół, jesteśmy niesamowicie szczęśliwi i czujemy ulgę, że ten okres niepewności dobiegł końca. W końcu możemy powiedzieć to głośno: nigdy nie było powodów do wszczęcia tej sprawy - oznajmił menedżer artysty.



Ostatecznie konkurs Piosenki Eurowizji wygrał szwajcarski raper i piosenkarz Nemo ze swoją piosenką "The Code".